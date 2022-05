Campanha de conscientização sobre autismo está a um passo de ser concretizada em Cotia

Prefeitura ouviu diversas demandas durante um mês de reuniões com o grupo Mães e Pais que Lutam e apresentou, nesta quarta-feira (11), a primeira proposta de campanha de conscientização sobre autismo

Grupo Mães e Pais que Lutam com representantes da Prefeitura de Cotia. Foto: Vagner Santos





O grupo independente Mães e Pais que Lutam, formado por familiares e responsáveis de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conseguiu firmar um passo importante já nessa primeira etapa de reuniões com o Poder Público de Cotia.









Nesta quarta-feira (11), depois de um mês de reuniões, o grupo participou de mais um encontro, desta vez, com a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco, além dos secretários Marcos Menão (Comunicação), Magno Sauter (Saúde), e dos adjuntos Marcelo Junior (Comunicação) e Luís Roberto Mastromauro (Desenvolvimento Social).





Os representantes do Executivo apresentaram uma proposta de campanha de conscientização sobre o autismo que será lançada no município. A proposta foi baseada no conteúdo das reuniões anteriores com o coletivo, que apresentou as principais demandas das famílias que convivem com autistas.





Foto: Vagner Santos









Entre os apontamentos esteve a necessidade de um trabalho de informação e conscientização das pessoas sobre o autismo, especialmente no que diz respeito ao atendimento prioritário em serviços públicos e privados, às crises que costumam ser frequentes, entre outros.





"A gente se sensibilizou muito com os relatos de mães que são julgadas e criticadas por falta de conhecimento das pessoas sobre certos comportamentos dos seus filhos autistas. Vamos fazer a informação girar. Queremos levar conscientização e trazer mais amor e compreensão por parte da sociedade", disse o secretário Marcos Menão.





O grupo aprovou a campanha de imediato. "Faltam palavras. Eu nunca chorei de alegria como agora. Imaginávamos que teríamos algum retorno daqui a alguns anos, mas estamos tendo agora. Estamos muito felizes", disse Angélica Melo, uma das mães presentes na reunião.





A secretária e primeira-dama Mara Franco disse que mostrou o material da campanha para o prefeito Rogério Franco e anunciou que “vem novidade em breve”.





Durante a apresentação, ficou acertado que o grupo, antes chamado apenas de Mães que Lutam, vai se chamar 'Mães e Pais que Lutam', como explicou Michele Cristina, uma das fundadoras do coletivo.





"Passamos a ter a participação de pais no grupo, então, a mudança é importante. Queremos trazer os pais para dividirem mais com as mães esta responsabilidade com os filhos autistas."