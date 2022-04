Grupo se reúne com autoridades de Cotia para cobrar políticas públicas para autistas

Encontro aconteceu nesta terça-feira (5) na Câmara Municipal entre integrantes do grupo Mães que Lutam, vereadores e secretários municipais

Encontro ocorreu na Câmara de Cotia. Foto: Secom





Reportagem: Neto Rossi





O grupo ‘Mães que Lutam’, formado por mães e pais de crianças autistas, se reuniu nesta terça-feira (5), na Câmara Municipal de Cotia, com vereadores e secretários municipais. A pauta do encontro, que durou cerca de 3 horas, foi para falar de políticas públicas voltadas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).





A reportagem do Cotia e Cia acompanhou a reunião, que teve a participação dos secretários Luciano Corrêa (Educação), Magno Sauter (Saúde), Marcos Menão (Comunicação) e do secretário adjunto Luís Roberto Mastromauro (Desenvolvimento Social).





Também participaram os vereadores Edson Silva (Republicanos), Celso Itiki (PSD), Luís Gustavo Napolitano (PSD), Marcinho Prates (Solidariedade), Paulinho Lenha (MDB) e Sandrinho Santos (Solidariedade).





Já entre os integrantes do coletivo, estiveram presentes Michele Cristina, Eder Dias, Angélica Melo, Paulo Henrique, Pricila Santos e Diana Sena Souza.





Após ouvir as reinvindicações das famílias, o secretário de Saúde, Magno Sauter, destacou, entre outros detalhes, que o Caps Infantil será sediado em outro imóvel readequado e planejado para o acolhimento de crianças com TEA.





Disse também que a secretaria contratou uma profissional especializada para coordenar o Caps Infantil e prestar o atendimento a estes pacientes, além de capacitar os demais funcionários da equipe. O secretário de Saúde ressaltou ainda que os atendimentos via Telemedicina - processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados de diferentes exames - serão mantidos e ampliados para os pacientes com TEA.





Magno ainda explicou sobre as dificuldades no diagnóstico, já que falta profissionais com essa especialidade no mercado, mas reconheceu que quanto antes o fizer, será melhor tanto para o paciente quanto para as famílias, que terão suporte para lidar com a situação.





Por sua vez, o secretário de Educação, Luciano Corrêa, também ouviu das famílias os principais problemas que ocorrem dentro de sua pasta. Um deles, que foi mencionado, é a falta de auxiliares de classe, que, segundo Luciano, em breve será solucionado.





Luciano Corrêa também disse que vai abrir um diálogo sobre o assunto com seus colaboradores, para trabalharem com mais foco na questão sobre o autismo dentro das escolas. Assim como Magno, Luciano também reconheceu o desafio, mas se mostrou aberto para continuar ouvindo as demandas das famílias.





Todas as propostas colocadas na reunião serão trabalhadas coletivamente, entre a sociedade civil organizada e o poder público. O secretário de Comunicação, Marcos Menão, por exemplo, quer ouvir das famílias quais são os principais temas sobre o autismo que devem ser divulgados com prioridade para a sociedade dentro das mídias locais, que também devem entrar como parceiras na divulgação dos conteúdos.





Além disso, Menão também propôs uma parceria com a Educação para que as escolas abordem o tema de maneira informativa, conscientizando as famílias, os alunos e toda a comunidade.





Por fim, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Luís Roberto Mastromauro, esclareceu quais são as demandas sobre o autismo que a secretaria já vem atendendo e detalhou quais devem ser levadas para outras pastas, como por exemplo, a de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher.





Na avaliação do grupo Mães que Lutam o encontro de hoje foi um marco muito importante, pois conseguiu reunir secretários e vereadores em torno do assunto - algo inédito, segundo as mães.





Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira (12) na Câmara Municipal com os secretários Joaquim Brechó (Transportes e Mobilidade), Almir Rodrigues (Segurança Pública), Ângela Maluf (Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher) e Fernando Jão (Indústria, Comércio e Empreendedorismo).