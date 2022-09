Em Cotia, dia 8 de setembro será ou não feriado municipal este ano?

Data comemora o Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Uma dúvida entre muitos cotianos é sobre a data de 8 de setembro, próxima quinta-feira, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município.





Em 2021, o feriado foi antecipado em março, na ocasião a decisão foi tomada para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Mas neste ano, não.





Portanto, na próxima quinta-feira será feriado normal em Cotia. A data que antecede, dia 7 de setembro, é feriado nacional da Independência do Brasil.





clique aqui e confira o decreto que antecipou os feriados municipais. Para eventuais dúvidas,









O Centro Integrado Tributário (CIT), no entanto, vai funcionar normalmente nos dias 8 (quinta-feira) e 9 (sexta-feira). A cobrança do estacionamento rotativo (zona azul), tanto em Cotia quanto em Caucaia do Alto, estará suspensa nos dias 7 (quarta-feira) e 8 (quinta-feira). No dia 9 (sexta-feira) a cobrança será normalizada.

Por ocasião do feriado nacional da Independência do Brasil (7 de setembro), do feriado municipal da Padroeira de Cotia ‘Nossa Senhora do Monte Serrate’ (8 de setembro) e do ponto facultativo (9 de setembro), as repartições públicas municipais estarão com expediente suspensos, exceto os serviços essenciais como pronto atendimento e segurança.