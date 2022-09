Competições aconteceram na Estância Turística de Pereira Barreto (SP)

Alunas da ginástica rítmica de Cotia participaram, neste final de semana, de duas competições.





Nos Jogos Regionais 2022 as meninas faturaram medalha de bronze na categoria 5 Arcos.





Já na 13º Copa Estadual de Ginástica Rítmica, as ginastas cotianas trouxeram para casa medalhas de ouro no Conjunto Pré-Infantil e no Individual de Corda.





Ambas as competições aconteceram na Estância Turística de Pereira Barreto.