Deixado para trás, cadeirante narra o descaso com transporte público de Cotia: “constrangedor”

Rogério Bezerra, 38, dentro do Terminal Metropolitano de Cotia no domingo (17).

ao ser deixado para trás no Terminal Metropolitano de Cotia no último domingo (17). Cadeirante, ele não conseguiu embarcar em um ônibus que seguia viagem ao Jardim Monte Verde, em Caucaia do Alto, porque o elevador do veículo estava quebrado. Rogério estava com seu filho de 12 anos no momento.





Ao Cotia e Cia, ele explicou que estava vindo de Barueri e que aguardava o ônibus da linha 351 no terminal. Quando o ônibus chegou, o fiscal e o motorista não conseguiram abrir o elevador para ele ter acesso. "Desceram o elevador, mas ele não estava abrindo. Aí nisso o fiscal perguntou se tinha como eu aguardar o próximo ônibus, que iria chegar em 30 minutos", disse. E foi o que ele fez.





No entanto, o próximo ônibus para o Jardim Monte Verde não passaria dentro de 30 minutos, conforme havia informado o fiscal. E, sim, depois de uma hora. "Depois ele [fiscal] corrigiu dizendo que seria só às 19h55. Mentiu pra mim. Não seria mais meia hora, e sim uma hora depois."





Vendo toda aquela situação, Joselina Pereira de Oliveira, a Jô, que também aguardava um ônibus com destino a Caucaia do Alto, chamou um carro de aplicativo para Rogério e o filho. "Como estava muito frio, eu acabei pagando um Uber. O Uber me deixou em casa e deixou ele no Monte Verde. O próximo ônibus ia passar só às 19h50", relatou Jô ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (18).





Para Rogério, um alívio, mas também constrangimento. "Acaba sendo um constrangimento. Você tem que esperar alguém te ajudar. É chato, né. Você acaba atrasando os outros ainda", narra.





Foto: Arquivo pessoal

Ele ainda contou ao Cotia e Cia que essa foi a segunda vez que ocorre o mesmo problema. Para não ter que enfrentar essa situação novamente, ele disse que pretende processar a empresa Viação Raposo Tavares e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).





"Pretendo entrar na Justiça para que isso não aconteça mais. A primeira, a gente deixa passar, a segunda ... mas a gente não quer que chegue a terceira, né."





OUTRO LADO





Procurada pelo Cotia e Cia, a EMTU informou que o ônibus que apresentou falha no elevador, com vistoria válida até 29/09/2022, já foi retirado da operação para manutenção.





A EMTU disse ainda que uma inspeção mais detalhada será feita no equipamento "para garantir o adequado funcionamento".





Segundo a Viação Raposo Tavares, que opera a linha, como procedimento, o passageiro foi orientado a embarcar na viagem seguinte, às 19h16, conforme tabela horária de domingo.