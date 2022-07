Mães almoçam com filhos autistas no Bom Prato e elogiam atendimento inclusivo | Neto Rossi

No prato, uma deliciosa feijoada. No atendimento, amor e dedicação das funcionárias. Veja os relatos das integrantes do grupo Mães e Pais que Lutam, que foram na quarta-feira (13) com seus filhos no restaurante popular no centro de Cotia

Unidade do Bom Prato está instalada no centro de Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais

Não é todo estabelecimento, seja ele público ou privado, que está preparado para atender crianças com necessidades especiais. Mas há exceções à regra, e uma delas, é a unidade do Bom Prato de Cotia, que foi inaugurado há pouco mais de duas semanas no centro da cidade.

‘Mães e Pais que Lutam’, grupo formado por dezenas de familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A experiência foi relatada por mães de crianças autistas que foram almoçar juntas, na quarta-feira (13), no restaurante popular do governo estadual. Elas fazem parte da direção do





No prato, uma deliciosa feijoada. No atendimento, amor e dedicação das funcionárias.





“Nunca fomos tão prontamente recebidos e atendidos tão bem como lá. Um restaurante popular, que estava lotado e ao chegar 5 crianças autistas, todas as funcionárias se disponibilizaram para atender rapidamente todas nós e nossos filhos. Em aproximadamente 5 minutos, estávamos almoçando”, disse Angélica Melo, mãe de Miguel, de 5 anos.













O padrão do atendimento também foi elogiado por Pricila Marcelino, mãe da pequena Manuzinha, de 5 anos. “Ontem fui conhecer o Bom Prato de Cotia. Foi uma experiência maravilhosa, começando pela funcionária da entrada até a que serve [o almoço]. Super atenciosa com a gente e principalmente com as crianças”, relatou em suas redes sociais.





Michele Cristina, mãe do garoto Jonathan, de 10 anos. Ela tinha ido ao Bom Prato na segunda-feira (11) e também afirmou, assim como Angélica e Pricila, que nunca foi tão bem atendida. A ideia de irem almoçarem juntas partiu deEla tinha ido ao Bom Prato na segunda-feira (11) e também afirmou, assim como Angélica e Pricila, que nunca foi tão bem atendida.





“Quando eu cheguei, peguei a fila preferencial porque lá tem o símbolo do autismo. E a mulher que nos atendeu já pediu para irmos na frente direto. Ela nos colocou já sentados e nos trouxe a comida na mesa”, explicou.





Quando Michele voltou com as demais mães na quarta-feira e disse que todas as crianças ali eram autistas, de imediato foram colocadas para dentro do restaurante para serem atendidas. "Foi muito rápido. O atendimento do Bom Prato de Cotia é excelente.”





Dia da inauguração do Bom Prato. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





SOBRE O BOM PRATO DE COTIA





O restaurante popular Bom Prato está instalado onde funcionava o Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município (Rua Senador Feijó, 110).





O local serve 1.500 almoços por dia ao custo de R$1,00, além de café da manhã, a R$0,50.

Neto Rossi

é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região.