'Minions 2: A Origem de Gru' está em cartaz nos cinemas da região; confira

Filme lançado hoje (30) retoma a história de onde parou a primeira aventura, lançada em 2015, e mostra mais do período da infância do super vilão de "Meu malvado favorito"; veja onde e quando assistir

Minions 2: A Origem de Gru. Foto: Divulgação





"Minions 2: A Origem de Gru", retoma a história de onde parou a primeira aventura, lançada em 2015, e mostra mais do período da infância do super vilão de "Meu malvado favorito" (2010) junto de seus assistentes.





lançado nesta quinta-feira (30), está em cartaz no Shopping Granja Vianna (veja aqui os dias e horários) e no Raposo Shopping (veja aqui os dias e horários). O filme,, está em cartaz noe no





The Square (veja aqui). A animação também está em cartaz no





Ambientada nos anos 1970, a nova trama mostra o começo de tudo, com Gru ainda criança e antes de se tornar um supervilão. Ao tentar, sem sucesso, fazer parte do clã de vilões mais famosos do mundo - o 'Sexteto Perverso' -, Gru e seus fiéis minions se envolvem em uma missão arriscada ao roubar uma pedra valiosa.





A classificação indicativa é livre. O filme contém violência fantasiosa.