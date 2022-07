WhatsApp pode permitir postagem de mensagens de voz nos Status | Rudney Oliveira

Novidade está sendo testada na versão beta do aplicativo para poucos usuários por enquanto.

O mundo do audiovisual está em constante mudança e os nossos hábitos também, o Whats App se atualizou muito nos últimos anos e dessa vez testa uma novidade não tão aguardada, mas uma feramente bem bacana, a postagem de mensagem de áudio nos status.

A informação foi dada pelo WABetaInfo que informou que a novidade está presente na versão 2.22.16.3.

A mensagem de voz poderá ser compartilhada com qualquer pessoa ou até mesmo com um público específico. Para isso, o usuário precisa apenas fazer ajustes nas configurações de privacidade antes da postagem. Assim como acontece com fotos, vídeos e textos compartilhados na plataforma.





Por enquanto, a novidade ainda está sendo desenvolvida e não está disponível nem para recebeu a última versão beta do app no seu smartphone.





E você publicaria só áudios com seus contatos?