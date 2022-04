Caminhada Inclusiva em Cotia reúne pais, crianças e autoridades em prol da mesma causa

Evento ocorreu na manhã deste sábado (30) no Parque Teresa Maia; a cobertura ao vivo do encontro foi feita por Jonathan Gabriel, de 10 anos, “repórter inclusivo” da Caminhada Inclusiva; confira

1ª Caminhada Inclusiva de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Reportagem: Neto Rossi





cerca de 100 pessoas não desanimaram e foram até o Parque Teresa Maia, na Granja Viana, participar da 1ª Caminhada Inclusiva de Cotia. O sábado (30) amanheceu com tempo fechado. Uma garoa fina e um vento gelado deram tom ao clima cinzento nesta manhã. Porém, apesar de tudo colaborar para ficar dentro de casa, quentinho debaixo das cobertas,, na Granja Viana, participar da





O evento foi organizado pelo Instituto de Apoio às Mães de Especiais (IAME) e pela Clínica Vivere. Representando a Prefeitura, a vice-prefeita e secretária de Direitos Humanos, Cidadania e Mulher, Ângela Maluf, deixou sua palavra ao Cotia e Cia.





“É maravilhoso ver o movimento na nossa cidade envolvendo e se comprometendo com todas essas pessoas. Estamos juntos e misturados. Vamos embora, vamos caminhar juntos. Aqui é um espaço de mentes brilhantes”, disse.













O evento deu início com um pré-aquecimento para a caminhada. Depois de aquecer os corpos, todos deram a volta pelo parque, rodeado de muito verde da natureza e pelo sorriso das crianças. No final da caminhada, todos receberam uma medalha, com direito a posar no pódio para registrar o momento.





Pré-aquecimento antes da caminhada. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

O evento ainda teve a presença do Corpo de Bombeiros e de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). Entre os participantes, também estava o Batman. O super-herói posou para foto com diversas crianças – e também com as famílias.





Para a neuropediatra, Alessandra Russo, da Clínica Vivere, o evento foi marcante por ter tido a participação de muitas pessoas. “Cotia precisava de uma ação como essa e que seja a primeira de muitas, cada vez maior, cada vez mais falando da diversidade, da inclusão, da atividade física, da saúde e da alegria.”





Momento da Caminhada Inclusiva. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Luciane Bonfim, do Instituto de Apoio às Mães de Especiais (IAME), também ressaltou a importância da caminhada e da união de todos em prol da mesma causa. “Foi um sonho realizado., com a união do poder público, de empresas privadas, ONGs, das mães embaixadoras, de famílias de crianças com necessidades especiais, na qual eu me incluo, é a reunião de todo esse grupo, é a inclusão na prática”, destacou.





"REPÓRTER INCLUSIVO"





Cotia e Cia acompanhou a Caminhada Inclusiva, neste sábado (30), do começo ao fim. Mas a cobertura do evento, em vídeo, que foi transmitida ao vivo, foi feita por Jonathan Gabriel, de 10 anos. Jonathan é filho de Michele Cristina, uma das fundadoras do Grupo Mães que Lutam, coletivo que está se reunindo com a administração municipal para tratar de políticas públicas voltadas para o autismo. acompanhou aneste sábado (30), do começo ao fim. Mas a cobertura do evento, em vídeo, que foi transmitida ao vivo, foi feita po. Jonathan é filho deuma das fundadoras docoletivo que está se reunindo com a administração municipal





Nosso 'repórter inclusivo' Jonathan Gabriel, 10, e sua mãe, Michele Cristina. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Jonathan, que é autista, pegou o equipamento da reportagem e saiu pelo evento fazendo a transmissão. Ele entrevistou sua mãe e também as famílias que estavam presentes no encontro.





Já que estávamos em um evento cuja pauta era a inclusão, nada mais justo do que a cobertura ser realizada por ele. O resultado da cobertura de Jonathan você vê no vídeo abaixo: