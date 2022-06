Neto Rossi: Será que agora as obras na Raposo saem do papel?

Deputado Alexandre Frota disse que sim. Veja no texto da coluna

Raposo Tavares. Foto: Arquivo / Cotia e Cia





deputado federal, Alexandre Frota, pode significar um avanço para que as obras na rodovia Raposo Tavares saiam finalmente do papel. A novidade apresentada nesta quarta-feira (29) pelo





Frota estava hoje (29) na Prefeitura de Cotia. Ele disse que saiu do gabinete do prefeito Rogério Franco com o convênio assinado para o projeto de mobilidade na rodovia. O documento seria levado hoje para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para, segundo o deputado, dar início ao projeto.









Procurado, o DER não retornou. Sobre o início das obras, a Prefeitura de Cotia disse que o prazo dependerá do andamento da licitação que será realizado pelo governo do estado.













Alexandre Frota deve anunciar a novidade nesta sexta-feira (1º), durante a inauguração do restaurante popular Bom Prato, em Cotia.