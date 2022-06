Agente de trânsito de Cotia relata perseguição e denuncia vereador no Ministério Público

Reinaldo Souza relatou ao MP que, após ter multado Paulinho Lenha, vem sofrendo perseguição do parlamenta. Secretário de Transportes e Mobilidade, Joaquim Brechó, instaurou uma sindicância para apurar o caso; entenda

Vereador Paulinho lenha e o agente de trânsito Reinaldo Souza. Foto: Arquivo pessoal / Edição: Cotia e Cia

Reportagem: Neto Rossi





O agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza, denunciou o vereador Paulinho Lenha (MDB) no Ministério Público por se sentir perseguido pelo parlamentar.





Segundo o servidor, que é concursado e trabalha há mais de dez anos na cidade, Lenha recorreu ao secretário de Transportes e Mobilidade Urbana (Setram), Joaquim Brechó, para abrir uma sindicância contra ele.





Além do MP, a denúncia também foi encaminhada para o presidente do MDB – partido de Lenha -, o deputado federal Baleia Rossi, e para a Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL).





ENTENDA O CASO









“Tive uma situação com esse mesmo agente de trânsito [Reinaldo] no Poupatempo. Sofri um desacato por essa pessoa. Não gostei. Da mesma forma que ele precisa orientar as pessoas, ele deveria aprender a conversar. Ele estava abordando uma pessoa por conta que ela estava sem o cartão do idoso. Eu fui falar com ele e ele verbalmente me agrediu, e eu também agredi ele. Eu não sou hipócrita. Quando a gente apanha, a gente tem que bater também”, discursou. O caso citado por Lenha ocorreu no dia 15 de março.





Ainda de acordo com o vereador, o secretário Joaquim Brechó recebeu a reclamação e tirou o agente de sua função das ruas, o colocando na parte interna da corporação.





“É lá que ele tem que ficar. Precisa fazer uma reavaliação sobre esse agente de trânsito. Ele acha que é acima da lei. Ele acha que pode multar e a multa, muitas vezes, atrapalha toda a vida da pessoa”, afirmou Lenha [secretário Brechó nega essa informação. Veja no final da reportagem].





OUTRA VERSÃO









“Ao sair da vaga, o vereador imobilizou seu veículo ao meu lado, onde me encontrava lavrando um auto de infração, baixou o vidro do passageiro e fez a seguinte indagação: por que você prejudica os outros, você me multou defronte a minha obra’”, disse Reinaldo em nota para a imprensa um dia após ter sido criticado na Câmara.





O mesmo foi relatado na denúncia ao MP. Veja abaixo um trecho:





No dia 15/03/2022 o Sr Paulo Benedito Vieira (Paulinho Lenha - vereador de Cotia), usou de sua posição política para intimidar e perseguir agente público que exercia sua função. Na ocasião, o nobre vereador foi flagrado estacionado com seu veículo em uma vaga destinada a pessoa idosa sem a credencial que é obrigatória. Ao avistar o agente de trânsito, que no caso sou eu, Reinaldo Aparecido de Souza, o mesmo retirou seu veículo da vaga e se dirigiu a mim fazendo acusações infundadas, como ter notificado ele defronte sua obra. A partir daí, desencadeou uma série de discussão entre eu e o vereador





Reinaldo ainda relatou ao MP que, durante a lavratura de um auto de infração em uma vaga destinada ao idoso, “o vereador veio a intervir de forma a que eu não fizesse a notificação, alegando que eu só estava ali para prejudicar os outros”.





“Foi onde eu lhe perguntei se ele já havia lido o Código de Trânsito Brasileiro (C.T.B) alguma vez, onde minha função ali era fiscalizar, ainda questionou o porquê estava fiscalizando ali no interior do estabelecimento e não na rua. E eu então respondi: ‘Obedeço a Lei Municipal 1.712/2012, na qual o Sr ajudou a aprovar em 2012, que me dá prerrogativa para ingressar nos estabelecimentos privados para fiscalização, ou o Sr aprova as leis na Câmara sem as ler?’”, disse na denúncia.





RELATOS DE PERSEGUIÇÃO APÓS O OCORRIDO









Tudo indicava que os parlamentares – vale lembrar que Serginho fez coro às críticas de Lenha no dia da sessão – foram ao encontro de Brechó para falar sobre o assunto, mas o secretário negou que isso tenha ocorrido.





Os vereadores Paulinho Lenha e Serginho com o secretário de Transportes e Mobilidade, Joaquim Brechó. Foto: Reprodução / Redes sociais





Fato é que, segundo Reinaldo, a perseguição deu início desde então, conforme relata em sua denúncia:





Atualmente o parlamentar se usando de sua posição e perseguindo o servidor, exigiu uma sindicância por parte da secretaria sobre o caso acima mencionado, que também foi acatado pelo secretário da pasta de transportes e mobilidade do município, além da confecção de um boletim de ocorrência contra o agente público





BOLETIM DE OCORRÊNCIA





Cotia e Cia teve acesso ao Boletim de Ocorrência feito por Paulinho Lenha no dia 23 de março. No documento, o vereador relata que Reinaldo abordava uma senhora no veículo dentro do estacionamento do Poupatempo “de forma incisiva, desrespeitando o princípio da moralidade”.





Ao ver a cena, o parlamentar conta que tirou uma foto para registrar a ocorrência, fato que teria levado o agente de trânsito a intimidá-lo.





Paulinho Lenha relata que foi desacatado por diversas vezes, e que Reinaldo teria afirmado que era autoridade máxima da rua “e que poderia fazer o que bem entendesse”.





“O Sr. Paulo informou que era apenas um representante do povo e que o Sr. Reginaldo, como um agente público trânsito, deveria ter mais moralidade e que poderia trazer uma abordagem mais educativa e orientativa ao trânsito, e não se utilizar do cargo de forma desrespeitosa”, mencionou o vereador no Boletim de Ocorrência, errando o nome do agente, que é Reinaldo, e não Reginaldo.





Lenha ainda descreve que Reinaldo “é alvo de várias reclamações da população de Cotia” e que ele é investigado em processo “por uso indevido de viatura para satisfação pessoal”.





“Não suficiente, o sr. Reginaldo, em nota, afirmou, de forma prejudicial a imagem do Sr. Paulo, ao afirmar: ‘ele mostrou ser contra os direitos do idoso e da pessoa com deficiência’, o que gera prejuízo à imagem do Sr. Paulo, uma vez que este é autor de lei que protege o direito dos idosos e deficientes”, concluiu no BO.





OUTRO LADO





secretário Joaquim Brechó, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia, negou que Reinaldo teria sido afastado das ruas por conta do episódio com o vereador Paulinho Lenha. Segundo o secretário, o agente de trânsito foi destacado para auxiliar na finalização do processo de contratação da empresa que gerenciará o sistema de radares no município – “contrato do qual o servidor Reinaldo Souza é gestor”. Procurado pela reportagem, opor meio da, negou que Reinaldo teria sido afastado das ruasSegundo o secretário, o agente de trânsito foi destacado para auxiliar na”.





“O agente de trânsito, como aconteceu em anos anteriores, também coordenou e executou toda a Campanha do ‘Maio Amarelo’ em Cotia”, justificou. , justificou.





Questionado sobre a sindicância para investigar Reinaldo, Brechó explicou que se trata de um procedimento administrativo “que foi motivado por ocasião de um Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil pelo vereador Paulinho Lenha contra o agente de trânsito Reinaldo Souza”.





Cotia e Cia entrou em contato com Paulinho Lenha através do e-mail de seu gabinete, mas não houve retorno. A reportagem ainda solicitou à Comunicação da Câmara de Cotia que enviasse o contato direto do parlamentar ou de sua assessoria. Mas também não houve resposta.





Procurado na manhã desta quinta-feira (16) por meio de contato do seu gabinete, o vereador Serginho também não retornou até a publicação desta reportagem.





O espaço continua aberto para manifestações dos parlamentares.