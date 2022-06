Corpus Christi: Cotia e Caucaia têm vias interditas nesta quinta-feira (16)

Hoje não há cobrança da zona azul.

Foto: Arquivo Cotia e Cia.



Na quinta-feira (16/06), Dia de Corpus Christi, os motoristas devem ficar atentos a algumas mudanças que vão vigorar durante o dia e início da noite por conta de celebrações religiosas em diversos pontos de Cotia. Também estará suspensa a cobrança do estacionamento rotativo (zona azul) em todas as ruas de Cotia e de Caucaia do Alto - a cobrança será normal na sexta-feira (17) e sábado (18) em todos os pontos.



Por ocasião das celebrações de Corpus Christi, algumas ruas de Cotia estarão fechadas ou parcialmente fechadas ao longo do dia. A rua dos Coqueirais, Jd. Nossa Senhora das Graças, será interditada das 5h às 19h, para confecção de tapetes e passagem de procissão.



A rua Santa Cruz, no bairro Portão, será parcialmente interditada às 17h30, para passagem de procissão. A rua Santo Antônio, Granja Viana, será interditada das 3h às 13h, para confecção de tapetes e procissão.



A rua dos Canários, Jardim Coimbra, será interditada das 6h às 18h, para confecção de tapetes e procissão. A avenida Roque Celestino, Caucaia do Alto - trecho da paróquia até a UBS - e o entorno da Praça dos Romeiros estarão parcialmente interditados das 5h até o fim da procissão marcada para às 16h: