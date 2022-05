Cotia monta cenário retratando as mortes no trânsito no ano de 2021

No ano passado 32 pessoas perderam a vida no trânsito cotiano.

A cena pode ser impactante para os motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas que passam pela Av. Eng. Leon Psanquevich quando avistam um ‘estacionamento’ cheio de cruzes, túmulos e a figura da morte instalados às margens da via. Mas é exatamente com o objetivo de provocar alguma sensação nas pessoas que está em andamento a Campanha Maio Amarelo 2022 realizada pela Prefeitura de Cotia. A Setram montou um cenário que simboliza as 32 mortes em acidentes viários anotadas no ano de 2021 na cidade de Cotia. Neste ano, cinco pessoas já perderam suas vidas em acidentes de trânsito até o mês de março, segundo dados do Infosiga.





“O objetivo é chamar a atenção das pessoas que passarem pelo local de que morte por acidente de trânsito é morte evitável. Por isso, cada cruz colocada no cenário traz a informação de algum tipo de irresponsabilidade que culminou com o acidente e, infelizmente, com mortes”, explicou Joaquim Brechó, titular da Setram. “Esperamos trazer as pessoas à reflexão de que 32 pessoas morreram em 2021 em acidente de trânsito por conta de imprudência, excesso de velocidade, dirigir cansado e com sono, ultrapassagem irregular, enfim, situações que aconteceram porque alguém provocou”, completou.