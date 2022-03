Paulinho Lenha foi multado por parar em vaga de idoso sem credencial, rebate agente de trânsito

Reinaldo Souza chamou vereador de Cotia de "desconhecedor da legislação de trânsito" e disse que ele mostrou “ser contra os direitos do idoso”; nota foi divulgada após Lenha criticar o agente durante sessão da câmara

À esquerda, o vereador Paulinho Lenha e, à direita, o agente de trânsito Reinaldo Souza. Fotos: Arquivo pessoal





vereador Paulinho Lenha (MDB), o agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Aparecido de Souza, divulgou nesta quarta-feira (23) uma nota para a imprensa explicando o mal entendido com o parlamentar. As críticas contra o agente foram feitas por Lenha e outros vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira (22) – VEJA AQUI. Após ser duramente criticado pelo, o agente de trânsito de Cotia,nesta quarta-feira (23) uma nota para a imprensa explicando o mal entendido com o parlamentar. As críticas contra o agente foram feitas por Lenha e outros vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira (22) –





Segundo Reinaldo, Lenha estava com seu carro estacionado em uma vaga destinada à idosos, sem a credencial, dentro do Poupatempo de Cotia. Antes mesmo de chegar ao veículo do vereador, o agente disse que ele saiu da vaga, “se isentando da notificação”.





“Ao sair da vaga, o vereador imobilizou seu veículo ao meu lado, onde me encontrava lavrando um auto de infração, baixou o vidro do passageiro e fez a seguinte indagação: por que você prejudica os outros, você me multou defronte a minha obra’”, disse Reinaldo na nota – veja a versão apresentada por Paulinho Lenha no final da matéria.





A partir daí, gerou-se uma discussão entre os dois. Reinaldo teria o vídeo gravado do momento do debate. Cotia e Cia solicitou as imagens ao agente, mas ele não enviou.





O nobre vereador em questão, além de se demonstrar desconhecedor das leis de trânsito e das próprias leis das quais aprova na Câmara, ele mostrou ser contra os direitos do idoso e da pessoa com deficiência ao defender a não fiscalização no interior de estabelecimentos privados apoiado pelos vereadores supracitados





A Lei que o agente de trânsito cita é de 2012, sancionada pelo então prefeito Carlão Camargo. A Lei “autoriza a Divisão de Fiscalização do Trânsito, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a fiscalizar os estacionamentos privados, com intuito de garantir o acesso às vagas reservadas para transporte de pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção, ou com mobilidade reduzida, e idosas”.









VERSÃO DO VEREADOR PAULINHO LENHA





O vereador Paulinho Lenha apresentou outra versão do ocorrido em sua fala na tribuna da Câmara Municipal de Cotia nesta terça. Segundo Lenha, o agente estava abordando uma pessoa, que estava sem o cartão do idoso, e ele interviu.





“Eu fui falar com ele e ele verbalmente me agrediu, e eu também agredi ele. Eu não sou hipócrita. Quando a gente apanha, a gente tem que bater também”, disse.





Lenha disse ainda que a única coisa que Reinaldo sabe fazer é multar. “Infelizmente, não sei se esse rapaz sai da sua casa com vontade de trabalhar, porque a única coisa que ele vem fazendo dentro do município é multar as pessoas. Ele não orienta, ele não conversa, ele não pede, já chega com o talão multando as pessoas.”





Ainda de acordo com o vereador, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Cotia, Joaquim Brechó, recebeu a reclamação e tirou o agente de sua função das ruas, o colocando na parte interna da corporação. “É lá que ele tem que ficar. Precisa fazer uma reavaliação sobre esse agente de trânsito. Ele acha que é acima da lei. Ele acha que pode multar e a multa, muitas vezes, atrapalha toda a vida da pessoa”, afirmou Lenha.





No entanto, a Setram desmentiu o vereador. Em nota enviada ao Cotia e Cia, a secretaria informou que não tem conhecimento de qualquer conduta irregular do servidor público durante o exercício de suas atividades e não tem denúncias registradas contra ele.





“Nos últimos dias, o agente de trânsito [Reinaldo] foi destacado pela Secretaria para auxiliar na finalização do processo de contratação da empresa que gerenciará o sistema de radares no município e, tão logo termine este trabalho, voltará às suas atividades de fiscalização em campo”, destacou a Setram.