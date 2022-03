Vereador critica agente de trânsito de Cotia na sessão: ‘Já chega multando’; ‘fui desacatado’

Paulinho Lenha disse que reclamou com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (Setram) sobre o agente que foi, segundo ele, retirado de sua função da rua. Mas Setram nega a afirmação do parlamentar; entenda

Vereador Paulinho Lenha. Foto: Câmara de Cotia





O vereador Paulinho Lenha (MDB) usou a tribuna durante a sessão ordinária desta terça-feira (22) para atacar e criticar um agente de trânsito de Cotia. Segundo o parlamentar, o agente Reinaldo Aparecido de Souza vem agindo de forma irregular dentro da corporação (Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana [Setram] de Cotia se manifestou sobre o ocorrido. Veja mais abaixo).





“Tive uma situação com esse mesmo agente de trânsito [Reinaldo] no Poupatempo. Sofri um desacato por essa pessoa. Não gostei. Da mesma forma que ele precisa orientar as pessoas, ele deveria aprender a conversar. Ele estava abordando uma pessoa por conta que ela estava sem o cartão do idoso. Eu fui falar com ele e ele verbalmente me agrediu, e eu também agredi ele. Eu não sou hipócrita. Quando a gente apanha, a gente tem que bater também”, discursou.





Lenha disse ainda que a única coisa que Reinaldo sabe fazer é multar. “Infelizmente, não sei se esse rapaz sai da sua casa com vontade de trabalhar, porque a única coisa que ele vem fazendo dentro do município é multar as pessoas. Ele não orienta, ele não conversa, ele não pede, já chega com o talão multando as pessoas.”





De acordo com o vereador, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Cotia, Joaquim Brechó, recebeu a reclamação e tirou o agente de sua função das ruas, o colocando na parte interna da corporação. “É lá que ele tem que ficar. Precisa fazer uma reavaliação sobre esse agente de trânsito. Ele acha que é acima da lei. Ele acha que pode multar e a multa, muitas vezes, atrapalha toda a vida da pessoa”, afirmou Lenha.





No entanto, a Setram desmentiu o vereador. Em nota enviada ao Cotia e Cia, a secretaria informou que não tem conhecimento de qualquer conduta irregular do servidor público durante o exercício de suas atividades e não tem denúncias registradas contra ele.





Nos últimos dias, o agente de trânsito foi destacado pela Secretaria para auxiliar na finalização do processo de contratação da empresa que gerenciará o sistema de radares no município e, tão logo termine este trabalho, voltará às suas atividades de fiscalização em campo