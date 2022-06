Professora tem carro furtado em frente escola municipal na Granja Viana

Veículo estava estacionado na calçada, já que a unidade não tem estacionamento para os funcionários





EM Teresa Benvinda Costa Maia, localizada no Pq São George, em Cotia. Foto: Google imagens





Uma professora da Escola Municipal Teresa Benvinda Costa Maia, localizada no Parque São George, região da Granja Viana, em Cotia, teve seu carro furtado na manhã desta terça-feira (14). Segundo a professora, que pediu para não ser identificada, o veículo estava estacionado na calçada, já que a unidade não tem estacionamento para funcionários.





Em boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Cotia, a professora relatou que deixou seu carro estacionado em frente a escola por volta das 6h40. Quando retornou ao local, às 10h30, o automóvel já não estava mais lá.





Ao Cotia e Cia, a servidora disse que seu carro não foi o primeiro a ser furtado em frente a E.M Teresa Benvinda. De acordo com ela, no final de novembro de 2021, o veículo de outra professora também foi furtado mais ou menos no mesmo horário.





Ainda segundo a professora, devido à falta de segurança na região, a escola tem sido constantemente furtada e vandalizada.





“Trabalho de manhã nessa escola e, à tarde, em outra, que fica na mesma rua. Lá acontece a mesma coisa, as professoras estão sempre com medo, pois somos a maioria mulheres. Há umas três semanas, mais ou menos, entraram na escola, levaram as torneiras e alguns outros objetos”, relatou.





Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Cotia para buscar um posicionamento do caso. Assim que houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.