Crimes sobem em Cotia, e Segurança Pública volta a repetir promessas antigas

Pasta tem um orçamento de R$ 67 milhões; relembre as promessas feitas pelo secretário Almir Rodrigues ao Cotia e Cia em setembro de 2021

O secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues, com alguns GCMs. Foto: Divulgação

Por: Neto Rossi









Diante da alta da criminalidade, a Secretaria Municipal de Segurança Pública justificou alguns motivos que podem estar contribuindo para isso e destacou o que fazer para que os números não continuem subindo mensalmente.





Em nota enviada ao Cotia e Cia na sexta-feira (27), a secretaria disse que a situação econômica do Brasil, a desigualdade social e as facilidades nas transações bancárias (via Pix) são alguns dos motivos que levam à crescente da criminalidade no país.





“Nossa Guarda Civil Municipal (GCM) é referência no país e reconhecida pelo seu policiamento comunitário e ostensivo. Se de um lado temos o aumento em alguns índices criminais, do outro temos muitos outros crimes interrompidos pelos nossos agentes todos os dias. Estratégias de trabalho são semanalmente discutidas e colocadas em prática e o empenho de cada profissional é indiscutível”, disse.





já foram colocados pelo secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, em entrevista ao Cotia e Cia em setembro de 2021 [RELEMBRE AQUI]. Esses mesmos argumentos, no entanto, para a alta da criminalidade,, em entrevista aoem setembro de 2021





A Secretaria disse também, novamente, que aposta no concurso da GCM, que está previsto ainda para este semestre, e no investimento na “tecnologia de ponta” como ferramentas para frear a criminalidade na cidade.





“Temos a certeza que os investimentos realizados pela Gestão Municipal, que inclui tecnologia de ponta e a contratação de mais 150 guardas civis municipais mediante concurso público, serão fundamentais para a diminuição desses índices.”





também foram feitas na mesma entrevista citada acima. Na ocasião, Almir Rodrigues havia falado que o prefeito Rogério Franco tinha determinado que a Secretaria Municipal de Segurança Pública criasse “imediatamente” um Grupo de Trabalho Integrado (GTI) para formular uma política municipal de segurança na cidade [VEJA AQUI]. Acontece que essas promessasNa ocasião,havia falado que o prefeito Rogério Franco tinha determinado que acriasse “imediatamente” umpara formular uma política municipal de segurança na cidade





De acordo com Almir, a criação do GTI seria direcionada ao desenvolvimento de projetos, planejamentos operacionais, patrulhamentos ostensivos e políticas de segurança municipal, visando a prevenção e o combate a crimes no âmbito municipal.





“As ações a serem desenvolvidas visam monitorar e diminuir a incidência de extorsão mediante sequestro com retenção da vítima (sequestros-relâmpago) em que as vítimas são obrigadas a realizar transferências bancárias via PIX aos criminosos, ante a facilidade e rapidez deste tipo de transação, bem como roubos e furtos”, informou o secretário na ocasião.





Almir também afirmou que o prefeito aumentou, de 2016 para 2021, quase 100% o orçamento da Segurança Pública (de R$34 milhões para R$67 milhões), e ainda autorizou a realização do concurso público para mais 200 guardas municipais, que significa mais de 50% no efetivo.





O secretário Almir Rodrigues foi procurado novamente pelo Cotia e Cia na tarde desta segunda-feira (30), por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura. Se houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.