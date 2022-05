Casos de Covid-19 em Cotia sobem 982% em apenas um mês

No mesmo período, foram registradas 6 mortes causadas pela doença; confira o levantamento feito pelo Cotia e Cia com base nos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde

O município de Cotia registrou, do dia 30 de abril ao dia 27 de maio, 257 casos de Covid-19. Do dia 30/04 ao dia 07/05, foram 17 casos; do dia 7 ao dia 13, 56 casos e, do dia 13 ao dia 27 (última sexta-feira), 184 casos, um aumento de 982% no período.





Dentro deste mesmo período de um mês foram também confirmadas mais seis mortes causadas pelo coronavírus, chegando a um total de 757 óbitos na cidade.





Cotia tem hoje 23.440 casos confirmados desde o início da pandemia.





Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia nesta segunda-feira (30) com base nos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde.





CASOS EM ESCOLAS





duas escolas registraram casos de Covid em funcionárias. Uma delas foi o Centro Educacional Unificado de Cotia de Educação Especial (CEUC) Diego Cristian Bazilio Camargo. A outra foi o Centro Educacional José Roberto Maceno. Só na semana passada,. Uma delas foi o C. A outra foi o





Nos dois casos, a Vigilância Epidemiológica disse que recebeu algumas notificações de casos positivos de Covid-19 em escolas municipais e estaduais e que, a cada notificação, é feito um trabalho de verificação de sintomatologia, apuração de quando iniciou o sintoma/confirmação. “Os casos positivos são cruzados para verificar se têm ligações e até o momento não foi detectado nenhum surto de Covid em escolas.”





Ainda de acordo com a Vigilância, os casos confirmados têm intervalos que anulam a relação entre si e a configuração de surto. “A VE tem feito a orientação nas escolas com casos confirmados, sugerindo o uso de máscaras e reforçando as medidas de proteção. Nas escolas estaduais este mesmo trabalho tem sido realizado quando há notificação.”





Sobre o aumento de casos de Covid neste último mês, Cotia e Cia pediu um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde e aguarda retorno.