Roubo de veículos em Cotia é maior do que em 5 cidades vizinhas

Os dados são de janeiro a abril deste ano; procurado, secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, não retornou o nosso contato

Veículo roubado em fevereiro deste ano, em Cotia; bandidos fugiram após colisão com muro. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





De janeiro a abril deste ano, 75 veículos foram roubados na cidade de Cotia. Isso representa uma média de quase 19 veículos roubados por mês.





Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram divulgados nesta quarta-feira (25) [CONFIRA AQUI A REPORTAGEM COMPLETA COM AS OUTRAS ESTATÍSTICAS CRIMINAIS]. Os dados, da, foram divulgados nesta quarta-feira (25)





O número de veículos roubados em Cotia, nos quatro primeiros meses do ano, é superior ao de cinco municípios vizinhos.





Levantamento feito pelo Cotia e Cia junto às estatísticas da SSP mostra que, em Jandira, por exemplo, neste período, 21 veículos foram roubados; Carapicuíba foram 65, Itapevi, 29, Vargem Grande Paulista, 12, e Barueri, 54.





Apenas Osasco registrou maior índice do que Cotia, com 198 veículos roubados.





Quando outros tipos de roubo são somados, Cotia também dispara com 334 registros feitos nas quatro delegacias da cidade, ficando atrás somente de Osasco, com 1.799, e Carapicuíba, com 692.





OUTRO LADO





Por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia, a reportagem, mais uma vez, na noite desta quinta-feira (26), enviou um e-mail para o secretário municipal de Segurança Pública, Almir Rodrigues, que está em seu 3º mandato no cargo, pedindo um posicionamento diante do alto número de roubos de veículos na cidade. Mas não houve resposta.





DIFERENÇA ENTRE ROUBO E FURTO





A diferença entre furto e roubo está no modo como cada um desses crimes são praticados. No furto, não há episódio de violência ou ameaça contra a vítima. Já o roubo, consiste na ocorrência de ameaça ou violência contra quem está sendo roubado (sinônimo de assalto).





Os dados trazidos na reportagem, portanto, são referentes às ocorrências com emprego de ameaça e/ou violência.