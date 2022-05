Furtos crescem 52% em Cotia no mês de abril e registra maior índice de 2022

Dados da SSP também revelam uma média de 83 roubos por mês, de janeiro a abril deste ano; procurado, secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues, não se manifestou até o momento

Totem de segurança instalado no centro de Cotia. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Os furtos em Cotia registaram alta de 52% no mês de abril em comparação com o mês de março. Segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), divulgadas nesta quarta-feira (25), as delegacias do município contabilizaram 245 boletins de ocorrência de furtos em geral contra 160 no mês anterior.





Já são 720 furtos registrados desde o início do ano em Cotia, ou seja, uma média de seis furtos por dia.





No recorte furtos de veículos também houve alta de 9% no mesmo período. Em quatro meses, 163 veículos foram furtados na cidade – uma média de 40 veículos por mês.





ROUBOS EM COTIA





O número de roubos no geral também subiu de março para abril. Enquanto o terceiro mês do ano registrava 81 roubos, em abril foram 86 – uma alta de 6%.





Segundo a SSP, 17 veículos foram roubados em abril em Cotia – três a menos que no mês anterior – e foram registrados seis roubos de carga – três a menos também do que em março.





Mas quando o número de roubos é somado, o total chega a 334 nos quatro primeiros meses de 2022 – uma média de 83 roubos por mês.





Procurado para comentar o índice de criminalidade em Cotia, o secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues, não se manifestou dentro do prazo estipulado.