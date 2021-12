Pela 1ª vez, Franco se manifesta sobre surto de gripe e diz que Cotia vai contratar mais plantonistas

Mas nas redes sociais, hoje, Rogério Franco decidiu comentar o assunto e afirmou que está “acompanhando de perto” o problema e que determinou à Secretaria de Saúde para contratar mais plantonistas para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de gripe.

“Seguimos com os trabalhos de combate à Covid-19 e vamos fazer tudo o que for preciso para garantir assistência aos moradores nesse momento em que o vírus H3N2 está avançando”, disse.









CAOS NO ATENDIMENTO





Diariamente, pacientes têm reclamado da superlotação e da demora nos atendimentos nas unidades de saúde do município em razão do aumento de casos de gripe. A Secretaria de Saúde de Cotia afirmou que o motivo é um surto da nova variante do vírus influenza, o H3N2.





"A exemplo do que acontece em unidades de saúde em diversos estados, especialmente da região sudeste do Brasil, em Cotia, houve um aumento na procura por atendimento por parte de pacientes com quadro gripal dobrando o número de atendimentos nas últimas semanas. O motivo é o surto de H3N2", afirmou a secretaria ao Cotia e Cia, na semana passada.





a Câmara Municipal suspender os atendimentos presenciais, segundo informou em nota. O surto de gripe na cidade, inclusive, fezsegundo informou em nota.





em mais de 500% a procura por atendimentos nas unidades de saúde de Vargem Grande Paulista. Na região, o surto aumentou