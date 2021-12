Epidemia de gripe faz Itapevi instalar centro de combate e contratar mais profissionais da saúde

Segundo a prefeitura, foram contratados nove enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, seis médicos clínicos de urgência e emergência e sete administrativos

Centro de Combate será inaugurado na próxima quinta-feira (30). Foto Celio Junior / Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi informou, nesta segunda-feira (27), que contratou 42 profissionais da saúde para reforçar o atendimento a moradores que apresentam sintomas de gripe.





Segundo a prefeitura, foram contratados nove enfermeiros, 20 técnicos de enfermagem, seis médicos clínicos de urgência e emergência e sete administrativos.





O novo efetivo, de acordo com a administração municipal, trabalhará no Centro de Combate a Gripe, que será aberto à população na próxima quinta-feira (30/12), com atendimento 24 horas por dia, de segunda a domingo.





O Centro de Combate está sendo instalado ao lado do Pronto-Socorro Central, na Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, 300, bairro Cidade Saúde. Pacientes com síndrome gripal, como sintomas respiratórios, dor de garganta, dor no corpo, com ou sem febre, deverão procurar atendimento no local.





O objetivo da Prefeitura é não misturar pacientes com doenças distintas e garantir melhor fluxo de atendimento nos Prontos-Socorros, para casos de urgência e emergência.





“Estamos investindo em nova estrutura para garantir atendimento mais rápido aos pacientes com síndrome gripal. Infelizmente, os casos estão crescentes e muitas cidades já entraram em colapso. Enfrentamos a Covid e agora é a vez da H3N2. Duas doenças que se confundem e precisam de atenção do sistema público de saúde”, destacou Luiza Nasi Fernandes, secretária de Saúde de Itapevi.





No comparativo entre a primeira e a terceira semana de dezembro, a Prefeitura registrou, apenas no Pronto Socorro Central, aumento de 208% de pacientes com síndrome gripal.