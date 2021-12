Surto de gripe aumenta em 500% atendimento nas unidades de saúde de Vargem Grande

A recomendação da Vigilância Epidemiológica do município é para que toda população redobre os cuidados não deixando de usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações





A procura por atendimentos nas unidades de saúde de Vargem Grande Paulista cresceu 500% após a epidemia de gripe Influenza A H3N2, em relação ao mês de novembro, informou a prefeitura nesta quinta-feira (23).





A recomendação da Vigilância Epidemiológica do município é para que toda população redobre os cuidados não deixando de usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações.





“Os sintomas gripais são muito parecidos com os da Covid-19, então fique atento e se achar necessário procure o Pronto Atendimento”, informou.





QUAIS OS SINTOMAS DA INFLUENZA A (H3N2)





Os sintomas mais comuns da gripe H3N2, ou a conhecida influenza A, são: picos de febre, dor de garganta, tosse, secreção nasal excessiva, dor de cabeça e no corpo e mal-estar intenso. Pode ter ocorrência de vômito e diarreia.





O vírus H3N2 tem mais riscos de complicações em idosos e crianças. E é justamente por isso que esses públicos são considerados prioritários na campanha de vacinação contra gripe. Pessoas com o sistema imunológico comprometido, grávidas e portadoras de doenças crônicas também devem ficar alerta para se prevenir.





Para o tratamento, é indicado que a pessoa doente faça repouso, ingestão de bastante líquido e aposte em uma alimentação equilibrada e leve. O médico também pode recomendar o uso de medicamentos antivirais e outros que aliviem sintomas de dor e mal-estar. Os casos graves da doença podem necessitar de internação.





CUIDADOS PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO





Especialistas de saúde alertam sobre a importância dos cuidados diários para se prevenir, como: lavar sempre as mãos, usar álcool em gel, usar máscaras descartáveis, manter os ambientes ventilados e evitar aglomerações. Veja mais detalhes abaixo





Medidas para se prevenir





Lave as mãos e use álcool em gel





Lave as mãos até quando não achar necessário, com água e sabão. E se não estiver próximo de um banheiro, principalmente quando estiver fora de casa, use álcool em gel 70%.





Mantenha distância





Sempre que possível, em locais públicos e fechados, como filas de banco ou supermercados, tente manter distância de 1,5 metros e evite contato físico com as pessoas que estão no mesmo ambiente.





Use máscara





O uso de máscaras é excelente para prevenir o contato com diversos tipos de vírus, principalmente se você está infectado. Por exemplo, usar máscaras em locais fechados reduz a chance de infecção.





Evite tocar o rosto (principalmente olhos e boca)





Uma das ações mais simples e efetivas é evitar tocar o rosto com as mãos sujas, já que você pode se infectar mais rapidamente — se precisar coçar o rosto, use álcool em gel antes e esteja em um lugar adequado.





Evite locais fechados





Nem sempre é possível, ainda mais se você precisa sair para trabalhar. Contudo, tente evitar sair para locais fechados e aglomerados e, se precisar, siga as outras dicas dessa lista — não se esqueça de sair com o seu frasco de álcool em gel. Sempre prefira ambientes abertos e ventilados.





Não compartilhe itens pessoais





Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e outros objetos de uso pessoal. Assim, você evita causar infecções ou se infectar com algum vírus — inclusive, todas as dicas também servem para a prevenção de outras gripes e até contra o coronavírus SARS-CoV-2.





Tenha uma vida saudável





Pratique exercícios físicos e mantenha uma boa forma, pois isso vai ajudar a reforçar a sua imunidade, diminuir o estresse e estimular a circulação. Equilibrando com uma dieta balanceada e nutritiva, você pode fortalecer a sua imunidade contra os riscos causados pela gripe.





Tome a vacina





Sabemos que ainda não há uma vacina para a cepa Darwin, porém, os cientistas explicam que a imunização por vacinação é a melhor forma de prevenção em todos os casos. Ou seja, assim que possível, vacine-se.