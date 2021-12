Reportagem da Record TV mostra caos na UPA do Atalaia, em Cotia

Atendimentos na unidade dobraram após chegada da nova variante da gripe no município

Reportagem do Cidade Alerta foi ao ar nesta segunda-feira (21)





Sem atendimento primário no Pronto Socorro do Hospital Regional de Cotia desde fevereiro, a população cotiana, que é usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), só tem uma alternativa: correr para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).





Acontece que as UPAs da cidade, que já não comportavam os atendimentos primários mesmo com o hospital suprindo-os no PS, agora enfrenta superlotações, ainda mais no cenário atual com a nova variante da gripe: o vírus influenza H3N2, como mostrou Cotia e Cia nesta segunda-feira (20).





Reportagem do Cidade Alerta, da Record TV, também mostrou o caos nos atendimentos na UPA, especificamente, na do Atalaia.





“Em Cotia, na Grande São Paulo, pacientes desmaiaram na fila de espera de uma Unidade de Pronto Atendimento. Indignada, a população reclama do descaso após passar horas na fila sem previsão de atendimento”, diz o texto de chamada no site R7.





Os profissionais do local e o secretário de Saúde, Magno Sauter, não se pronunciaram sobre a lotação. Assista abaixo: