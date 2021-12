Churrascaria em frente ao Ginásio de Esportes de Cotia é furtada durante a madrugada

Suspeito foi preso pela GCM

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Google Imagens

Um homem, de 25 anos, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia suspeito de ter furtado a churrascaria ‘O Velho Casarão’, que fica em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29).





Segundo depoimentos dos GCMs à polícia, o proprietário do estabelecimento contatou a corporação após o alarme do comércio ter sido acionado por volta das 3h20.





O dono do restaurante estava em casa quando recebeu a ligação do sistema do alarme e, quando foi olhar as câmeras de segurança, viu que havia uma pessoa lá dentro. Ele disse à polícia que o comércio fica todo fechado e que não sabe por onde o homem entrou.





Ao chegarem no local, os agentes da guarda viram que tinha uma janela aberta com a trava estourada e, do lado de fora, um saco com objetos dentro, entre eles, dois notebooks.





Ao adentrarem o restaurante, os GCMs encontraram um homem, aparentemente sob o efeito de drogas, dentro de um dos banheiros. Ele foi algemado devido ao seu estado.





Interrogado, o suspeito disse à polícia que tinha usado crack e que resolveu pular para dentro do estabelecimento, “pois tinham pessoas atrás dele”. Disse também que “quando entrou viu uns caras correndo e que eles estavam assaltando o local, e não ele”.





O suspeito também contou que não pegou notebook ou outro objeto, que “quem pegou foram outros caras que já estavam lá e conseguiram fugir”.





O crime foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.