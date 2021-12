Surto de gripe chega a Cotia e dobra atendimentos em unidades de saúde

Instituto Butantan começará a produzir em janeiro a versão atualizada da vacina contra a gripe que engloba a nova variante H3N2

Surto de gripe causa super lotação na UPA do Atalaia, em Cotia.





Nos últimos dias, usuários de unidades de saúde de Cotia têm reclamado com frequência sobre a super lotação dos postos. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia é uma das que tem mais registrado atendimentos.





A razão do aumento na procura por atendimento, segundo a Secretaria de Saúde de Cotia, é um surto da nova variante do vírus influenza, o H3N2.









"A exemplo do que acontece em unidades de saúde em diversos estados, especialmente da região sudeste do Brasil, em Cotia, houve um aumento na procura por atendimento por parte de pacientes com quadro gripal dobrando o número de atendimentos nas últimas semanas. O motivo é o surto de H3N2", afirmou a secretaria ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (20).





Cotia e Cia questionou sobre o número de atendimentos destes casos à pasta que informou estar fazendo o levantamento dos dados.





De acordo com infectologistas, esse quadro atípico de aumento de casos de gripe em dezembro pode ser explicado pelo surgimento de uma variante do vírus influenza chamada Darwin, que surgiu na Austrália.





Especialistas dizem ainda que o aumento dos casos durante o mês de dezembro no país é um fenômeno que pode estar associado à baixa cobertura vacinal contra a gripe, à flexibilização das medidas de restrição adotadas como prevenção à Covid-19 e ao relaxamento da etiqueta respiratória, que inclui o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social.





VACINAÇÃO EM JANEIRO

O Instituto Butantan, em São Paulo, começará a produzir, em janeiro de 2022, a versão atualizada da vacina contra a gripe que engloba a nova variante H3N2, que vem gerando aumento de casos em vários estados do país.





Em nota, o Ministério da Saúde informou que já "iniciou as tratativas" com o Instituto Butantan para adquirir o imunizante para o próximo ano e que encomendou a vacina que contempla o vírus recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o hemisfério sul.





"O Ministério da Saúde informa que acompanha com atenção o aumento de casos de influenza em alguns estados. Neste momento, a pasta avalia as evidências científicas em relação a eficácia da vacina utilizada na campanha deste ano para a prevenção da nova cepa circulante", informou o governo federal em nota.





Segundo o Butantan, a fabricação da vacina contra a gripe começou em setembro, e será atualizada com as novas recomendações da OMS.









Por: Neto Rossi.