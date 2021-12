Cotia vai terminar 2021 sem o Bom Prato, previsto para novembro

Programa do governo estadual já foi alvo, inclusive, de polêmicas envolvendo vereadores de Cotia; acontece que, até agora, nada saiu da teoria

Programa Bom Prato foi prometido para ser instalado no Espaço Movimenta Cotia, no centro. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Bom Prato em Cotia, para este ano, ficou só na teoria. Franco chegou a dizer em coletiva de imprensa que “nossas equipes de obras já estão por lá, acredito que nos próximos dois meses já estaremos inaugurando”. A frase, no entanto, foi dita no dia 30 de agosto. Após polêmicas envolvendo vereadores e possíveis previsões do prefeito Rogério Franco (PSD), oem Cotia, para este ano, ficou só na teoria. Franco chegou a dizer em coletiva de imprensa queA frase, no entanto, foi dita no dia 30 de agosto.





A promessa é que a instalação do programa estadual seria no Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município. Cotia e Cia passou na tarde desta terça-feira (21) pelo local e encontrou o espaço do mesmo jeito: trancado e ainda com a placa do Movimenta Cotia (foto acima). Segundo informações de populares, até a semana passada estava tendo curso no local.





Questionada sobre a previsão da entrega do restaurante popular, a Prefeitura de Cotia não retornou, mais uma vez.





uma equipe do governo de São Paulo chegou a realizar uma visita técnica no espaço para ver a possibilidade da instalação do restaurante. No início de agosto deste ano,





O almoço do programa tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha de mandioca, pão, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).





DISPUTA DE INDICAÇÃO





Bom Prato em Cotia? Nomes não faltaram para ser o ‘pai da criança’, como dizem. Mas a polemica mesmo girou em torno dos vereadores Dr Castor Andrade (PSD) e Professor Osmar (Podemos). Os dois parlamentares chegaram a disputar narrativas nas redes sociais. De quem foi ideia doem Cotia? Nomes não faltaram para ser o ‘pai da criança’, como dizem. Mas a polemica mesmo girou em torno dos vereadores Dr Castor Andrade (PSD) e Professor Osmar (Podemos).





“Quero aqui expressar minha alegria em saber que a nossa solicitação para implantação do Bom Prato em Cotia está dando resultado. Hoje a equipe técnica do Governo do Estado esteve fazendo uma visita para o andamento desse importante projeto. Obrigado Prefeito Rogério Franco pelo apoio”, publicou Osmar, em suas redes, na ocasião.





O próprio site da Câmara Municipal de Cotia chegou a divulgar que a indicação havia sido feita, realmente, pelo professor Osmar. Mas Dr. Castor procurou algumas páginas nas redes sociais para esclarecer que ele foi o verdadeiro autor da solicitação do programa. Mas Dr. Castor procurou algumas páginas nas redes sociais para esclarecer que ele foi o verdadeiro autor da solicitação do programa.





“No último dia 4 de agosto foi amplamente divulgado nas redes sociais a visita técnica da equipe do Governo do Estado de SP para implantação do restaurante Bom Prato em Cotia. O que a população talvez não saiba é que essa realização, que vai garantir refeição de qualidade a R$ 1 para quem mais precisa, vem sendo reivindicada pelo vereador Dr. Castor Andrade desde 2014”, diz trecho do texto divulgado na época por alguns canais de comunicação da região.





A polêmica repercutiu tanto que o presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), comentou o assunto durante a coletiva com o prefeito em agosto.





“Eles fizeram a indicação no momento deles. O Professor Osmar se empenhou por um abaixo assinado; o Castor fez um projeto que, a princípio, não passou porque ele colocava um valor. Como vamos onerar os cofres públicos? Assim o projeto dele nascia inconstitucional”, disse Itiki, se posicionando a favor do professor Osmar, que é da base do governo.





Ainda segundo Itiki, não foram somente os dois vereadores que fizeram a indicação do programa. “Várias pessoas fizeram a indicação. Mas o projeto é do prefeito, é do Executivo juntamente com o governo do estado. A indicação foi feita pelos dois vereadores, mas por outros também.”





SOBRE O PROGRAMA





Criado em dezembro de 2000 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e conta com uma rede de 59 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 12 na Grande São Paulo, oito no litoral e 17 no interior.





Na região, existem restaurantes do Bom Prato em Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Osasco.