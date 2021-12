Sem piso, escola de educação especial em Cotia improvisa tatames em salas de aula

Denúncia foi encaminhada ao Cotia e Cia pela coluna #FalaCidadão

Problema ocorre no CEUC Diego Cristian Bazílio Camargo. Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia





Três salas de aula do Centro Educacional Unificado de Cotia de Educação Especial (CEUC) Diego Cristian Bazilio Camargo estão com reforma incompleta. Faltam pisos nas salas que atendem alunos com deficiência. A unidade está localizada na região central do município, próximo ao Fórum.





Cotia e Cia, pela coluna #FalaCidadão, na manhã desta terça-feira (21). A pessoa que fez a denúncia pediu para não ser identificada. Duas das três salas sem piso estão com tatames no chão. As imagens foram enviadas para o, pela coluna na manhã desta terça-feira (21). A pessoa que fez a denúncia pediu para não ser identificada.





Tatames são improvisados onde deveria ter pisos

A reportagem ligou na manhã de hoje na unidade para pegar mais informações, mas a gestora não quis comentar o assunto. Cotia e Cia enviou as imagens e a denúncia para a Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, e aguarda retorno.









Segundo a prefeitura, o CEUC Diego Cristian Bazilio Camargo atende cerca de 56 alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtornos do espectro autista e alunos com baixa visão e cegueira, nos turnos da manhã e tarde.