VÍDEO: Radares são instalados próximos ao pórtico de pedágio free flow na Raposo Tavares



Vale lembrar que o pedágio, até o momento, está inoperante.





Procurada pelo Cotia e Cia, a concessionária Sorocabana, responsável pelo trecho da rodovia, explicou que a gestão e operação dos radares "é de responsabilidade exclusiva do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)" e disse que "não há previsão de inicio da operação".





A Sorocabana explicou também que é responsável, apenas, pela aquisição, manutenção e aferição dos equipamentos.



Cotia e Cia está em contato com o DER.