VÍDEO: Radares são instalados próximos ao pórtico de pedágio free flow na Raposo Tavares

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram os equipamentos a poucos metros do pórtico instalado no km 37 da rodovia
|Imagem: Alex da Força
Novos radares de velocidade foram instalados no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Os equipamentos estão nos dois sentidos da via, próximos ao pórtico de pedágio free flow, instalado no final de julho.
Imagens enviadas ao Cotia e Cia, pelo morador Alex da Força, mostram os radares a poucos metros de distância do pórtico. Veja abaixo:
Vale lembrar que o pedágio, até o momento, está inoperante.
Procurada pelo Cotia e Cia, a concessionária Sorocabana, responsável pelo trecho da rodovia, explicou que a gestão e operação dos radares "é de responsabilidade exclusiva do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)" e disse que "não há previsão de inicio da operação".
A Sorocabana explicou também que é responsável, apenas, pela aquisição, manutenção e aferição dos equipamentos.
Cotia e Cia está em contato com o DER.
