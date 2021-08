Governo de SP realiza visita técnica em Cotia para a implantação do programa ‘Bom Prato’

Programa social

Visita ocorreu nesta manhã no Espaço Movimenta Cotia, no centro da cidade



Uma equipe do governo do Estado de São Paulo realizou, na manhã desta quarta-feira (4), uma visita técnica na cidade de Cotia para estudar a possibilidade de implantar o programa Bom Prato na cidade.





A visita ocorreu no Espaço Movimenta Cotia, um serviço da prefeitura vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizado no centro do município.





Cotia e Cia questionou a prefeitura para saber mais detalhes desta visita e aguarda retorno.





o vereador Professor Osmar (Pode) fez uma indicação ao prefeito Rogério Franco, durante a sessão da Câmara Municipal para implantar em Cotia o programa Bom Prato. O objetivo, segundo o autor da proposta, é oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis, de alta qualidade e a custo acessível. No final de maio deste ano,, durante a sessão da Câmara Municipal para implantar em Cotia o programa Bom Prato. O objetivo, segundo o autor da proposta, é oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis, de alta qualidade e a custo acessível.





Criado em dezembro de 2000 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e conta com uma rede de 59 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 12 na Grande São Paulo, oito no litoral e 17 no interior.





O almoço do programa tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha de mandioca, pão, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).





Na região, existem restaurantes do Bom Prato em Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Osasco.