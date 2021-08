‘Pai da criança’: Vereadores disputam narrativa pela indicação do Bom Prato, em Cotia

Política

Professor Osmar e Dr. Castor Andrade reivindicam autoria da solicitação do programa que oferece almoço a R$ 1,00



Dr Castor Andrade (PSD) e Professor Osmar (Podemos)





equipe do governo de São Paulo realizou uma visita técnica em Cotia para a implantação do Bom Prato, os vereadores Professor Osmar (Podemos) e Dr. Castor Andrade (PSD) começaram a reivindicar a autoria da indicação do programa. Assim que foi divulgada a informação nas redes sociais de que umaos vereadores Professor Osmar (Podemos) e Dr. Castor Andrade (PSD) começaram a reivindicar a autoria da indicação do programa.





“Quero aqui expressar minha alegria em saber que a nossa solicitação para implantação do Bom Prato em Cotia está dando resultado. Hoje a equipe técnica do Governo do Estado esteve fazendo uma visita para o andamento desse importante projeto. Obrigado Prefeito Rogério Franco pelo apoio”, publicou Osmar, em suas redes.





indicação havia sido feita, realmente, pelo professor Osmar. Mas Dr. Castor procurou algumas páginas para esclarecer que ele foi o verdadeiro autor da solicitação do programa. O próprio site da Câmara Municipal de Cotia chegou a divulgar que aMas Dr. Castor procurou algumas páginas para esclarecer que ele foi o verdadeiro autor da solicitação do programa.





“No último dia 4 de agosto foi amplamente divulgado nas redes sociais a visita técnica da equipe do Governo do Estado de SP para implantação do restaurante Bom Prato em Cotia. O que a população talvez não saiba é que essa realização, que vai garantir refeição de qualidade a R$ 1 para quem mais precisa, vem sendo reivindicada pelo vereador Dr. Castor Andrade desde 2014”, diz trecho do texto divulgado por alguns canais de comunicação da região.





Criado em dezembro de 2000 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e conta com uma rede de 59 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 12 na Grande São Paulo, oito no litoral e 17 no interior.





O almoço do programa tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha de mandioca, pão, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).





Na região, existem restaurantes do Bom Prato em Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Osasco.