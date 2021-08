Programa social

Bom Prato será realidade em Cotia. Foto: Governo de SP





O restaurante Bom Prato, em Cotia, pode ser inaugurado daqui a dois meses, segundo o prefeito Rogério Franco (PSD). A instalação do programa estadual será no Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município.





“Nossas equipes de obras já estão por lá, acredito que nos próximos dois meses já estaremos inaugurando”, disse o prefeito durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) no auditório da prefeitura.









O almoço do programa tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha de mandioca, pão, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).





Itiki comenta polêmica da indicação do Bom Prato





(RELEMBRE AQUI). O vereador e presidente da Câmara de Cotia, Celso Itiki (PSD), comentou sobre a polêmica envolvendo a indicação do programa. Nas redes sociais, assim que o programa foi anunciado pelo prefeito, os vereadores Professor Osmar (Podemos) e Dr. Castor Andrade (PSD) começaram a reivindicar a autoria da indicação do Bom Prato





“Eles fizeram a indicação no momento deles. O Professor Osmar se empenhou por um abaixo assinado; o Castor fez um projeto que, a princípio, não passou porque ele colocava um valor. Como vamos onerar os cofres públicos? Assim o projeto dele nascia inconstitucional”, disse Itiki





Ainda segundo o parlamentar, não foram somente os dois vereadores que fizeram a indicação do programa. “Várias pessoas fizeram a indicação. Mas o projeto é do prefeito, é do Executivo juntamente com o governo do estado. A indicação foi feita pelos dois vereadores, mas por outros também.”