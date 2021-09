OAB Cotia se posiciona a favor da liberdade de imprensa e repudia ataques de Celso Itiki

Destaque

Presidente da Câmara de Cotia ameaçou processar os veículos de comunicação que divulgaram o valor do antigo projeto da taxa do lixo do município



Presidente da Câmara de Cotia, Ceslo Itiki ameaçou liberdade de imprensa. Foto: Câmara de Cotia





(RELEMBRE AQUI). A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cotia publicou uma nota oficial em apoio à liberdade de imprensa nesta quarta-feira (29). A publicação vem após o episódio do presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), ameaçar jornalistas de Cotia e região





A OAB relembra na nota que a liberdade de imprensa “foi uma das maiores conquistas da redemocratização brasileira, razão pela qual seus princípios são irrenunciáveis e invioláveis enquanto exercido o pleno estado democrático de direito”.





“A imprensa tem um papel fundamental para a sociedade civil, garantindo ao cidadão o direito à informação, estimulando o pensamento crítico. O exercício pleno da cidadania, com consciência, decorre do relevante e essencial trabalho da imprensa”, diz trecho do documento [VEJA AO FINAL DA MATÉRIA A NOTA DA OAB COTIA].





divulgação do antigo projeto da taxa do lixo, que cobraria um valor de, no mínimo, R$ 72,00 junto à conta de água de cada consumidor. A ameaça de Celso Itiki, feita durante uma sessão da Câmara de Cotia, repercutiu de maneira negativa dentro e fora do município. O presidente da Casa Legislativa se irritou com a





O projeto não foi votado, mas Itiki chamou o conteúdo de fakenews em uma das sessões e disse que iria processar os meios de comunicação que havia o divulgado.









já havia se posicionado em favor da liberdade de imprensa. Em entrevista ao Site da Granja e ao programa Cotia no Ar, a presidente da OAB Cotia, Mariana Arteiro,





o vereador Celso Itiki preferiu ficar no silêncio. Diante de toda a repercussão que teve o caso,





NOTA DA OAB COTIA