Em manifesto, veículos de imprensa repudiam ameaça do presidente da Câmara de Cotia

Política

Na sessão desta semana, Celso Itiki afirmou que ia processar a imprensa que estava divulgando nas redes sociais o texto do antigo projeto da taxa de lixo da cidade; 22 veículos de comunicação assinaram o documento





Um grupo formado por 22 veículos de comunicação, de Cotia e região, e mais dois profissionais da área, lançaram nesta quinta-feira (16) um manifesto de repúdio contra o presidente da Câmara de Cotia, o vereador Celso Itiki (PSD) – leia a íntegra do manifesto no final da matéria.





O parlamentar disse durante a sessão da Câmara de terça-feira (14) que iria processar a imprensa que estava divulgando o texto do antigo projeto da taxa de lixo no município (ENTENDA NO FINAL DA MATÉRIA).





No manifesto, os profissionais de comunicação dizem que a manifestação do parlamentar foi “antidemocrática, intransigente e desrespeitosa à atividade jornalística”. Além disso, o texto segue dizendo que tal ameaça “fere a liberdade de imprensa e a democracia”.





“Em tempos em que a Democracia vem sendo ameaçada, o trabalho dos profissionais da imprensa se faz necessário e urgente. Faça chuva, faça sol, com pandemia ou não, nós, os profissionais de imprensa nos desdobramos, corremos riscos, dormimos tarde ou nem dormimos, para cumprir nossa função e missão de informar a população e também garantir nosso sustento e de nossas famílias. E o mínimo que exigimos é RESPEITO”, diz trecho do documento que já foi protocolado na Câmara de Cotia.





ENTENDA O CASO





(VEJA AQUI O VÍDEO DO MOMENTO DA FALA). Na sessão de terça-feira (14), Celso Itiki ameaçou processar os veículos de comunicação da região que divulgaram o texto do antigo projeto da taxa do lixo da cidade





“Vocês da imprensa e vocês que gostam de postar coisas no Facebook, tomem muito cuidado com fakenews, porque isso já é crime. E nós aqui da Câmara Municipal de Cotia não vamos deixar passar batido”, disse.





que acabou não sendo votada pela câmara, previa uma taxa de R$ 72 a R$ 599 por mês sobre a coleta de resíduos sólidos na cidade. Os valores seriam cobrados juntos à conta de água de cada residência, comércio ou indústria, de acordo com o consumo de água mensal. O texto ao qual o vereador se refere é o substitutivo número um ao Projeto de Lei Complementar 8/2021. A propositura,previa uma taxa de R$ 72 a R$ 599 por mês sobre a coleta de resíduos sólidos na cidade. Os valores seriam cobrados juntos à conta de água de cada residência, comércio ou indústria, de acordo com o consumo de água mensal.





Itiki afirmou ainda que já está mobilizando uma ação judicial contra quem divulgou o conteúdo deste antigo texto que, apesar de não ter sido votado, existiu e está anexado no site do Legislativo.





“Já convoquei tanto a procuradora Patrícia como o procurador Durval para nós fazermos essa representação judicial contra essas pessoas que postaram vídeos e que não tinham as informações verdadeiras. Ou que elas se retratem ou elas serão punidas por fakenews.”





(VEJA AQUI). O substitutivo número dois ao projeto, que estabelece uma taxa de, no mínimo, R$ 8,50, foi aprovado pelos 15 vereadores da Casa.













MANIFESTO EM DEFESA DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DA DEMOCRACIA





Os Jornalistas abaixo assinados, representantes de mídias com atuação na cidade de Cotia, vêm a público repudiar veementemente a fala desrespeitosa do Presidente da Câmara Municipal de Cotia, vereador e também presidente municipal do Partido Social Democrático (PSD), Celso Itiki , que durante sessão da Câmara de Vereadores no último dia 14 de setembro acusou a imprensa, em tom de intimidação, de produzir Fake News.





Ao discursar sobre o projeto da Taxa do Lixo, aprovado por unanimidade naquela sessão, com transmissão ao vivo pela TV Câmara (vale lembrar que as sessões não ficam gravadas no canal oficial da Câmara de Vereadores no Youtube), o vereador, sem citar nomes, disse que a imprensa local estaria praticando Fake News (divulgação de notícias falsas) ao divulgar valores que estariam previstos para a cobrança da referida Taxa do Lixo. Os valores não foram efetivados porque o projeto foi retirado da pauta pelos próprios vereadores e voltou em forma de substitutivo, com valores diferentes, conforme divulgado por vários veículos de imprensa da cidade. Os projetos – o original e os substitutivo -, foram publicados no site oficial da Câmara Municipal.





Mais uma vez, sem citar nomes, em tom ameaçador, o vereador disse que iria usar de seu poder de Presidente da Casa Legislativa para acionar o departamento jurídico e solicitar reparação ou ainda processar os responsáveis pelas publicações.





A manifestação do Presidente da Casa do Povo, antidemocrática, intransigente e desrespeitosa à atividade jornalística, fere a Liberdade de Imprensa e a Democracia. E nos remete para um tempo sombrio da história do Brasil que, se depender da imprensa, não voltará nunca mais a assombrar o nosso povo.





Em tempos em que a Democracia vem sendo ameaçada, o trabalho dos profissionais da imprensa se faz necessário e urgente. Faça chuva, faça sol, com pandemia ou não, nós, os profissionais de imprensa nos desdobramos, corremos riscos, dormimos tarde ou nem dormimos, para cumprir nossa função e missão de informar a população e também garantir nosso sustento e de nossas famílias. E o mínimo que exigimos é RESPEITO.





A Liberdade de Imprensa é um dos pilares da Democracia. E dela jamais abriremos mão.





O projeto em questão, cuja divulgação foi chamada de Fake News, está no site da Câmara Municipal de Cotia para consulta, no link https://consulta.siscam.com.br/camaracotia/arquivo?Id=26600





Assinam esse manifesto, que será remetido à Câmara Municipal de Cotia, à OAB Cotia, ao Ministério Público de Cotia e à Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ.