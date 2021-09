“A imprensa não pode ser calada jamais”, diz presidente da OAB Cotia sobre ameaça de Celso Itiki

Destaque

Presidente da Câmara de Cotia ameaçou processar os veículos de comunicação da região que divulgaram o texto do antigo projeto da taxa do lixo da cidade; Mariana Arteiro disse que a OAB irá se manifestar formalmente sobre o ocorrido



Mariana Arteiro, presidente da OAB Cotia. Foto: Reprodução / Revista Circuito





A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cotia, Mariana Arteiro, comentou sobre o manifesto publicado pela imprensa em repúdio à fala do presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD). As informações são da jornalista Sônia Marques, do Site da Granja.





“Recebemos o manifesto. Haverá uma reunião da diretoria nos próximos dias para discutir esse assunto, mas não há dúvidas de que a imprensa não pode ser calada jamais”, disse Mariana em evento de reinauguração das novas instalações da sede da instituição, realizado na quarta-feira (22).





Itiki ameaçou processar os veículos de comunicação da região que divulgaram o texto do antigo projeto da taxa do lixo da cidade





"Vocês da imprensa e vocês que gostam de postar coisas no Facebook, tomem muito cuidado com fakenews, porque isso já é crime. E nós aqui da Câmara Municipal de Cotia não vamos deixar passar batido", disse o parlamentar durante sessão realizada na Câmara no dia 14 de setembro (lembre aqui).





Para a presidente da OAB, a voz da imprensa é o reclamo da sociedade. Ela também afirmou que a diretoria da instituição irá se manifestar formalmente contra a ameaça de Itiki.





“É a imprensa que traz muitas das batalhas que podem ser enfrentadas e é quem encara os grandes desafios sociais. Isso vai ser avaliado pela diretoria e nós iremos nos manifestar formalmente”, concluiu.