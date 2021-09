Presidente da Câmara de Cotia, Celso Itiki silencia após ameaçar liberdade de imprensa

Política

Alguns vereadores, durante suas falas na sessão desta terça-feira (21), saíram em defesa da liberdade de imprensa, mas outros preferiram apoiar Itiki reforçando que os meios de comunicação de Cotia propagam mentiras







Vereador Celso Itiki, presidente da Câmara de Cotia.









O presidente da Câmara Municipal de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), não se manifestou durante a sessão desta terça-feira (21) após ter usado um tom ameaçador contra a liberdade de imprensa na semana passada.





O parlamentar ameaçou processar os veículos de comunicação da região que divulgaram o texto do antigo projeto da taxa do lixo da cidade.





Mas diante de jornalistas que estiveram presentes hoje na sessão, Itiki optou pelo silêncio. Nenhuma palavra foi dita pelo presidente da Casa Legislativa. Alguns vereadores comentaram o assunto na tribuna, uns em defesa da imprensa, outros em defesa de Itiki.





O primeiro a tocar no assunto foi o vereador Dr. Castor Andrade (PSD), que se posicionou a favor dos profissionais da comunicação em suas palavras. Segundo Castor, jamais a Câmara Municipal apoiaria um ato de censurar a imprensa da cidade.





“Tenho certeza que os vereadores e essa casa legislativa jamais vai tentar cercear o direito da imprensa. Nós sabemos que a imprensa presta um grande serviço a sociedade. Quero aqui me solidarizar com a imprensa e dizer que eu tenho certeza que essa Câmara Municipal jamais participaria de qualquer ato de censurar a imprensa de nossa cidade”, disse.





Na mesma linha, o vereador Professor Osmar (Podemos) também saiu em defesa da liberdade de imprensa durante sua fala na tribuna. “Essa casa de maneira nenhuma vai adotar um termo autoritário de querer repudiar a livre manifestação da imprensa. Isso não existe nesta casa.”





O vereador Paulinho Lenha (MDB) defendeu os meios de comunicação, mas mencionou usuários de redes sociais que disseminam mentiras que prejudicam a democracia.





“A gente fica triste com as redes sociais de trabalhar com mentira. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos aqui uma responsabilidade de avançar com o nosso município”, disse.





Por outro lado, o vereador Edson Silva (Republicanos) negou que o presidente da Câmara ameaçou censurar a imprensa. “Em momento algum, vossa excelência quis calar a imprensa da nossa cidade. A sua fala foi para as pessoas que propagam fakenews. E vocês sabem que nesses últimos dias aconteceu muito isso.”





Mas não foi o que Celso Itiki disse na sessão da semana passada, deixando em alto e bom som o tom ameaçador contra a imprensa.





“Vocês da imprensa e vocês que gostam de postar coisas no Facebook, tomem muito cuidado com fakenews, porque isso já é crime. E nós aqui da Câmara Municipal de Cotia não vamos deixar passar batido [...] nós fazermos essa representação judicial contra essas pessoas que postaram vídeos e que não tinham as informações verdadeiras”, disse o parlamentar, na ocasião.





Por fim, o vereador Johny Santos (PMN) foi o último a usar a tribuna para falar do assunto e acabou disparando contra os veículos de comunicação da cidade, insinuando que eles propagam notícias falsas.





“Quero deixar o meu repúdio em relação às fakenews soltadas através dos meios de comunicação da nossa cidade. A verdade sempre vai vencer. Então, todos que propagam a verdade, eu quero parabenizar. Todos que propagam a mentira, fica o meu repúdio.”