Sindicato dos Jornalistas de SP repudia ameaças à imprensa na Câmara de Cotia

Entidade enviou uma nota de repúdio em defesa da democracia e liberdade de imprensa, contra as ameaças do presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Ititki (PSD)



O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo repudiou a atitude “autoritária e ameaçadora” à liberdade de imprensa por parte do presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD).









Como profissional de imprensa da cidade de Cotia, eu repudio a fala do presidente da Câmara por ter ameaçado o que nós, jornalistas, mais prezamos, que é a nossa liberdade de imprensa. A partir do momento em que ele ameaça nos processar, por divulgar um projeto que não é fakenews, pois o próprio site do Legislativo tem anexado, ele está cometendo um ato muito repugnante, pois o que de mais terrível existe numa democracia é a censura

Na sessão da terça-feira (14),, contra jornalistas pela publicação de matérias sobre a taxação da coleta de lixo na cidade. O texto do projeto, que acabou não sendo votado pela Câmara, instituiria taxas de R$ 72 a R$ 599 mensais pelo serviço.teve acesso ao conteúdo da propositura antes da sessão. Os vereadores se reuniram em sala reservada e decidiramComo o conteúdo deste projeto foi publicado peloe, posteriormente, por outros veículos de comunicação da cidade e da região, alguns vereadores se incomodaram e passaram a dizer que a matéria era “fakenews”. Um deles, foi Celso Itiki., disse o parlamentar.“Já convoquei tanto a procuradora Patrícia como o procurador Durval para nós fazermos essa representação judicial contra essas pessoas que postaram vídeos e que não tinham as informações verdadeiras. Ou que elas se retratem ou elas serão punidas por fakenews”, continuou, em tom de ameaça.A proposta inicial foi alterada por um substitutivo,, que reduz as taxas para serem de acordo com a tarifa social da conta de água de cada imóvel, a partir de R$ 8,50. A cobrança valerá a partir de janeiro de 2022.O Sindicato dos Jornalistas entrevistou Neto Rossi, repórter do site Cotia e Cia, que deixou sua declaração sobre o ocorrido em nome de toda a imprensa da cidade.O Sindicato dos Jornalistas colocou seu departamento jurídico à disposição de Neto e recomendou que