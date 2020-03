Sobe para 25 os casos de coronavírus que são investigados em Cotia

Destaque

Até o momento 41 casos foram notificados como suspeitos.

Em Cotia, 41 casos foram notificados como suspeitos, desde o dia 28 de fevereiro, até às 11h de segunda-feira (16/03). De acordo com a Vigilância Epidemiológica, dos 41 casos notificados, 9 (nove) foram descartados, 25 seguem aguardando o resultado do exame e não há caso confirmado no município. Sete dos 41 casos notificados em Cotia são de pessoas de outros municípios.