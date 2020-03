Etec de Cotia suspende aulas

Educação

Unidade segue orientação do governo do estado.

Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo;

Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação;

Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;

Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse.

Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes fechados, mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre, a Secretaria de Saúde também não recomenda viagens para o exterior.









Os alunos da escola técnica de Cotia também terão as aulas suspensas a partir de amanhã (18), segundo um comunicado no Facebook da instituição (veja abaixo).A medida segue orientação do governo do estado para conter o avanço do coronavírus, em São Paulo foi confirmado a morte de um idoso nesta terça-feira (17).Oportuno reforçar aos moradores os cuidados com a higiene e etiqueta respiratória: