Helicóptero Águia da PM resgata vítima de acidente na Raposo Tavares em Cotia

Ocorrência foi registrada no km 23 da rodovia, na tarde desta quinta-feira (8)

Foto do acidente enviada ao Cotia e Cia

Um helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) resgatou, na tarde desta quinta-feira (8), um motociclista que se envolveu em um acidente com um carro na Raposo Tavares. A ocorrência foi registrada no km 23, em Cotia, no sentido interior.

Segundo a Ecovias Raposo Castello, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 15h08. A concessionária informou ao Cotia e Cia que às 15h42 foi feito o bloqueio total da pista sentido interior e de uma faixa no sentido capital para o pouso do helicóptero Águia.De acordo com a Ecovias, o trecho está com 3 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos. Ainda não há informações sobre o estado da vítima.