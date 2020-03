Carapicuíba registra 1º caso de coronavírus; Pessoa mora na divisa entre Cotia e Carapicuíba

Destaque

Carapicuíba registrou neste sábado (14) o 1º caso de coronavírus no município, apesar o registro ter sido feito em Carapicuíba a pessoa mora em um condomínio que faz divisa com Cotia, por isso inicialmente o caso foi acompanhado pela Vigilância Epidemiológica de Cotia.





Segundo a Prefeitura de Carapicuíba "na noite deste sábado, a Secretaria Estadual de Saúde corrigiu o registro e notificou a nossa cidade. A partir de então, a Vigilância Epidemiológica de Carapicuíba está acompanhando o caso."





A pessoa que contraiu o coronavírus voltou de viagem da Itália e Espanha, passou em hospital particular na cidade de São Paulo e está em monitoramento domiciliar. "É importante frisar que não é momento para pânico e, sim, de prudência e prevenção." diz a nota.





O número de casos do novo coronavírus confirmados no estado de São Paulo subiu para 65, de acordo com novo balanço do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (14).