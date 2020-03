Escolas e creches municipais de Cotia terão aulas suspensas

Destaque

Informação foi confirmada pela Prefeitura de Cotia.





A cidade de Cotia seguirá a recomendação do governo do estado e suspenderá as aulas gradualmente a partir de segunda (16), assim como nas escolas estaduais, as escolas municipais estarão abertas na próxima semana, porém está facultada a ida ou não dos alunos. A partir de 23 de março as escolas estarão fechadas por tempo indeterminado.





Em Cotia até o momento foram notificados 18 casos suspeitos de Covid-19, destes 9 foram descartados 9 aguardam exames.