Grupo Colina promove Missa Campal e atividades gratuitas no Dia das Mães em Cotia

No próximo dia 11 de maio, o Grupo Colina realiza mais uma edição da tradicional homenagem ao Dia das Mães com o tema “Mãe, Meu Sol, Meu Girassol”. A celebração contará com missa campal em Cotia, com atividades abertas ao público e gratuitas para toda a família.





A celebração religiosa será conduzida pelo padre Thiago Jordão. A programação inclui ainda pintura facial, aferição de pressão e glicemia, distribuição de brindes e solta de balões.

A ação busca proporcionar um momento de fé, acolhimento e carinho para as famílias que visitam seus entes queridos nesta data tão simbólica.

Loca e horário:

Cemitério Jardim das Flores – Cotia: 10h

R. José Menino, 20 – Parque Rincão, km 30 da Raposo Tavares

Acompanhe as novidades no Instagram @grupocolina

Maiores informações: Pelo whatsapp 11 99986-0077 ou ligue 2190-6011