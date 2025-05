Caminhão passa por cima da perna de motociclista em acidente na Raposo Tavares em Cotia

Vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 15h no km 23, no sentido interior

Foto enviada ao Cotia e Cia

O motociclista que se envolveu em um acidente na tarde desta quinta-feira (8) na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, teve uma das pernas esmagadas por um caminhão.

. O acidente aconteceu por volta das 15h no km 23, no sentido interior.Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motociclista, ao tentar ultrapassar pelo corredor, perdeu o controle da moto e colidiu na traseira de uma fiorino, vindo a cair na lateral de um caminhão.Segundo a Artesp, o motorista do caminhão não conseguiu desviar e, com a roda traseira, passou por cima da perna do motociclista.Segundo a Ecovias Raposo Castello, concessionária que administra o trecho, às 15h42 foi feito o bloqueio total da pista sentido interior e de uma faixa no sentido capital para o pouso do helicóptero Águia.De acordo com a Ecovias, o trecho está com 3 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos.