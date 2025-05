Morador de Taboão: Saiba quem era o passageiro que morreu prensado entre as portas do metrô

Pai de três filhos, ele faria 36 anos neste domingo, dia 11 de maio; ocorrência aconteceu nesta manhã, quando as plataformas estavam cheias

Lourival era casado e morava em Taboão da Serra. Fotos: Arquivo pessoal

morreu prensado entre as portas do metrô de São Paulo nesta terça-feira (6) estava indo trabalhar quando aconteceu o acidente. O homem quenesta terça-feira (6) estava indo trabalhar quando aconteceu o acidente.

O passageiro morreu após ter ficado preso entre a porta da plataforma nº37 e a porta de acesso ao vagão na estação de metrô Campo Limpo, na Linha 5-Lilás do Metrô, localizada na zona sul de São Paulo.A ocorrência aconteceu às 8h05, quando as plataformas estavam cheias. A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, concessionária que administra a linha.Em nota, a empresa lamentou a morte, mas acrescentou que,A vítima do acidente foi o promotor de vendas Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno. Ele morava em Taboão da Serra, era casado e tinha três filhos, de 18, 4 e 3 anos.Lourival faria aniversário no próximo domingo, 11 de maio.O pai dele, que leva o mesmo nome, Lourivaldo dos Santos Nepomuceno, contou à CNN que o filho estava no último ano da faculdade e iria se formar em educação física.Matéria com informações da CNN e do G1