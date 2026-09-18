Após alagamentos, Cotia tem previsão de novas pancadas de chuva neste domingo

Com solo ainda encharcado após os temporais que atingiram o município, Cotia permanece em nível de atenção para pancadas de chuva, raios e rajadas de vento previstas para este domingo (20)

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Cotia deve ter pancadas de chuva neste domingo (20), principalmente durante a tarde e a noite, segundo a previsão da Climatempo.





após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê pancadas isoladas de intensidade moderada em todo o território paulista, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A cidade tem temperatura mínima prevista de 18°C e máxima de 25°C, com possibilidade de novos episódios de instabilidadeA Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê pancadas isoladas de intensidade moderada em todo o território paulista, acompanhadas de raios e rajadas de vento.





A passagem de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil deve favorecer a formação de áreas de instabilidade.



Região Metropolitana está em nível de atenção



A Região Metropolitana de São Paulo, que inclui Cotia, permanece em nível de atenção no monitoramento da Defesa Civil. A previsão indica chuva isolada, enquanto as regiões de Registro e Itapeva estão em nível de alerta, com precipitações mais frequentes e persistentes.



Embora os volumes previstos não sejam elevados, o órgão estadual recomenda atenção especial nas localidades que registraram chuvas intensas recentemente.



Solo encharcado aumenta risco de ocorrências



Em Cotia, onde os temporais dos últimos dias provocaram alagamentos e impactos em diferentes bairros, o solo ainda pode estar encharcado. Rios e córregos também podem permanecer com níveis elevados, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos pontuais.



Os principais pontos de atenção são:



Encostas e áreas com sinais de instabilidade.

Margens de córregos e rios.

Locais com histórico de alagamentos.

Áreas onde o solo permanece saturado após as chuvas recentes.

A Defesa Civil orienta que a população observe sinais como rachaduras em paredes e no chão, árvores, postes ou muros inclinados e água barrenta saindo do solo. Em caso de identificação desses sinais, a recomendação é deixar o local e acionar a Defesa Civil municipal. Em Cotia,o solo ainda pode estar encharcado. Rios e córregos também podem permanecer com níveis elevados, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos pontuais.Os principais pontos de atenção são:A Defesa Civil orienta que a população observe sinais como rachaduras em paredes e no chão, árvores, postes ou muros inclinados e água barrenta saindo do solo. Em caso de identificação desses sinais, a recomendação é deixar o local e acionar a Defesa Civil municipal.



Veja os cuidados durante a chuva



Durante as pancadas, a população deve evitar atravessar ruas e áreas alagadas, tanto a pé quanto de carro. Também é importante não entrar em contato com a água das enchentes.



Em situações de raios e ventos fortes, a orientação é procurar abrigo em locais fechados e evitar áreas abertas. Veículos não devem ser estacionados próximos a árvores e postes.



No trânsito, os motoristas devem reduzir a velocidade e evitar trechos com baixa visibilidade ou histórico de alagamentos.



Como receber alertas da Defesa Civil



Os moradores podem receber gratuitamente alertas meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.



Em caso de emergência, os telefones são:



199: Defesa Civil.

193: Corpo de Bombeiros.