Após cinco anos, tradicional padaria anuncia despedida da Granja Viana

Anúncio foi publicado nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (16)

Padaria Trilha do Pão. Foto: Google imagens

A Trilha do Pão anunciou, na tarde desta quarta-feira (16), o encerramento das atividades de sua unidade no The Square Open Mall, na Granja Viana, em Cotia.





A padaria comunicou a decisão por meio de uma publicação nas redes sociais, na qual relembrou os cinco anos de atuação no centro comercial e agradeceu aos clientes, parceiros e amigos que fizeram parte da trajetória do estabelecimento.



Na mensagem, a empresa destacou os momentos vividos ao longo do período, incluindo cafés, festivais e experiências compartilhadas com o público.



“Por isto, agradecemos imensamente a cada cliente, parceiro e amigo que tomou um café conosco, celebrou nossos festivais e fez do nosso espaço parte do seu dia”, publicou a Trilha do Pão.











Atendimento continua em outra unidade



Ao anunciar o encerramento da unidade no The Square, a padaria orientou os clientes a continuarem frequentando o estabelecimento localizado no km 39 da Rodovia Raposo Tavares.



“Agora, o nosso ponto de encontro é na @trilhadopao39 e esperamos te ver em breve, por lá!”, informou a empresa.



A publicação também foi acompanhada por um resumo de imagens e momentos vividos durante os cinco anos de funcionamento no centro comercial.



Cinco anos de história na Granja Viana



A unidade da Trilha do Pão no The Square foi inaugurada em 2021 e passou a integrar o circuito gastronômico da Granja Viana, oferecendo produtos de panificação, cafés, doces e refeições.



Ao longo de sua atuação, o estabelecimento promoveu festivais e experiências gastronômicas, construindo uma relação com clientes e frequentadores do centro comercial.



Até o momento, a empresa não informou publicamente o motivo do encerramento da unidade.