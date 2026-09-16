Eleições 2026: quatro locais de votação terão novo endereço em Cotia

TRE-SP orienta eleitores a consultar o endereço atualizado antes de ir às urnas

Foto: TV Globo

Eleitores de Cotia que irão às urnas nas Eleições 2026 devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), quatro unidades que anteriormente recebiam eleitores da 227ª Zona Eleitoral tiveram seus locais de votação alterados.



Confira as mudanças em Cotia

CEUC – Educação Especial Diego Cristian Bazilio Camargo



As seções 534ª, 587ª, 594ª, 612ª, 619ª, 648ª e 655ª foram transferidas para o CE Jardim Nomura, na Rua Topázio, 572, Jardim Nomura.



CE Antônio Mansur



As seções 353ª, 371ª, 372ª, 394ª, 405ª, 498ª, 451ª, 469ª, 577ª, 610ª, 617ª, 672ª e 679ª passam a funcionar na EM Crianças de Cotia I, na Rua Vicente Strifezi, 369, Parque Miguel Mirizola.



EM José Grotoli



As seções 649ª e 666ª foram transferidas para a EM Idelfonço Emiliano de Brito, na Rua dos Andes, 456, Colinas de Cotia.



EM Joaquim de Moraes Victor



A seção 647ª passa a funcionar no CE Profª Yveth Nader Cavalcante, na Estrada Victor's, 100, Bairro do Maranhão.



TRE-SP recomenda consulta antes da votação



As alterações fazem parte de um levantamento do TRE-SP que reúne mudanças em locais de votação em diferentes municípios paulistas. O tribunal orienta os eleitores a conferirem o endereço atualizado antes do dia da eleição, já que a relação pode receber novas alterações.



A consulta pode ser feita pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TRE-SP, na opção “Onde Votar”. O sistema informa o endereço do local, a zona e a seção eleitoral e também permite visualizar a localização no mapa.



O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro.



Para os eleitores de Cotia, a recomendação é verificar o local de votação com antecedência para evitar o deslocamento até o endereço antigo no dia da eleição.

As mudanças envolvem 23 seções eleitorais. Os eleitores dessas seções deverão comparecer aos novos endereços indicados pelo tribunal no dia da votação.