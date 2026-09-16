Eleições 2026: quatro locais de votação terão novo endereço em Cotia

TRE-SP orienta eleitores a consultar o endereço atualizado antes de ir às urnas
|Foto: TV Globo
Eleitores de Cotia que irão às urnas nas Eleições 2026 devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), quatro unidades que anteriormente recebiam eleitores da 227ª Zona Eleitoral tiveram seus locais de votação alterados.
As mudanças envolvem 23 seções eleitorais. Os eleitores dessas seções deverão comparecer aos novos endereços indicados pelo tribunal no dia da votação.
Confira as mudanças em Cotia
CEUC – Educação Especial Diego Cristian Bazilio Camargo
As seções 534ª, 587ª, 594ª, 612ª, 619ª, 648ª e 655ª foram transferidas para o CE Jardim Nomura, na Rua Topázio, 572, Jardim Nomura.
CE Antônio Mansur
As seções 353ª, 371ª, 372ª, 394ª, 405ª, 498ª, 451ª, 469ª, 577ª, 610ª, 617ª, 672ª e 679ª passam a funcionar na EM Crianças de Cotia I, na Rua Vicente Strifezi, 369, Parque Miguel Mirizola.
EM José Grotoli
As seções 649ª e 666ª foram transferidas para a EM Idelfonço Emiliano de Brito, na Rua dos Andes, 456, Colinas de Cotia.
EM Joaquim de Moraes Victor
A seção 647ª passa a funcionar no CE Profª Yveth Nader Cavalcante, na Estrada Victor's, 100, Bairro do Maranhão.
TRE-SP recomenda consulta antes da votação
As alterações fazem parte de um levantamento do TRE-SP que reúne mudanças em locais de votação em diferentes municípios paulistas. O tribunal orienta os eleitores a conferirem o endereço atualizado antes do dia da eleição, já que a relação pode receber novas alterações.
A consulta pode ser feita pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TRE-SP, na opção “Onde Votar”. O sistema informa o endereço do local, a zona e a seção eleitoral e também permite visualizar a localização no mapa.
O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro.
Para os eleitores de Cotia, a recomendação é verificar o local de votação com antecedência para evitar o deslocamento até o endereço antigo no dia da eleição.