Obra particular danifica rede de água e afeta abastecimento de moradores em Cotia

Sabesp afirmou ao Cotia & Cia que rede foi danificada no último dia 12 e precisou realizar remanejamentos para ajustar o fornecimento

Imagem encaminhada ao Cotia & Cia

Moradores da região da Estrada do Capuava, em Cotia, enfrentaram problemas no abastecimento de água nos últimos dias após uma obra particular danificar a rede de distribuição no local. A informação foi confirmada pela Sabesp ao Cotia & Cia nesta sexta-feira (18).



Remanejamento da rede



De acordo com a Sabesp, o remanejamento definitivo da rede foi concluído na terça-feira (15). Com a conclusão do serviço, a companhia informou que o abastecimento de água foi normalizado na região.



A situação havia sido comunicada aos moradores de um condomínio localizado na área da Estrada do Capuava, que relatavam interrupção no fornecimento de água nos dias anteriores.



Imagens registradas na região também mostraram equipes e equipamentos trabalhando nas proximidades da área afetada.



Abastecimento foi normalizado



Com a conclusão do remanejamento na terça-feira (15), a Sabesp informou que o fornecimento de água foi normalizado.



A companhia não detalhou, na resposta encaminhada ao Cotia & Cia, quantos imóveis foram afetados pela interrupção nem informou o período exato em que cada área permaneceu sem abastecimento.

Segundo a companhia, o dano ocorreu no dia 12 de setembro durante uma obra particular, que não tinha relação com a Sabesp. Após o incidente, equipes da empresa precisaram realizar intervenções na rede para ajustar o abastecimento da região.Durante a execução dos trabalhos, foram adotadas medidas para reduzir os impactos na distribuição de água enquanto o reparo definitivo era realizado.