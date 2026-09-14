Cotia abre processo seletivo com 71 vagas para auxiliares de classe e professores

Inscrições são gratuitas e seguem abertas até 20 de setembro; seleção será feita por avaliação de títulos e experiência profissional

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A Prefeitura de Cotia abriu um novo Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de auxiliares de classe e professores para a Rede Municipal de Ensino. Ao todo, o edital oferece 71 vagas em diferentes funções, com inscrições gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet.





CONFIRA AQUI O EDITAL



A maior parte das oportunidades é destinada aos cargos de Auxiliar de Classe e Professor de Educação Básica I (PEB I), com 30 vagas para cada função. O processo seletivo também prevê vagas para professores de disciplinas específicas e para Professor Interlocutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



As inscrições começaram às 10h do dia 11 de setembro e seguem até as 17h do dia 20 de setembro de 2026, pelo horário de Brasília. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. A maior parte das oportunidades é destinada aos cargos de Auxiliar de Classe e Professor de Educação Básica I (PEB I), com 30 vagas para cada função. O processo seletivo também prevê vagas para professores de disciplinas específicas e para Professor Interlocutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras).As inscrições começaram às 10h do dia 11 de setembro e seguem até as 17h do dia 20 de setembro de 2026, pelo horário de Brasília. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



Vagas e salários



O edital disponibiliza 30 vagas para Auxiliar de Classe, função que exige Ensino Médio completo. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário-base de R$ 2.616,22, além de auxílio-transporte e auxílio-alimentação.



Também são oferecidas 30 vagas para Professor de Educação Básica I (PEB I), destinadas a profissionais com Ensino Superior completo em Pedagogia. O salário-base informado no edital é de R$ 5.149,44, para jornada de 30 horas semanais.



Para o cargo de Professor de Educação Básica II (PEB II), há uma vaga para cada uma das seguintes disciplinas:



Língua Portuguesa;

Inglês;

História;

Geografia;

Ciências;

Arte;

Educação Física;

Matemática.



Os professores dessas áreas poderão atuar com carga horária de até 40 horas semanais e receberão R$ 34,34 por hora/aula, conforme o edital.



O processo seletivo ainda prevê cinco vagas para Professor Interlocutor de Libras, também com remuneração de R$ 34,34 por hora/aula e exigências específicas de formação e qualificação na área.





Contratações temporárias



De acordo com o edital, os profissionais contratados atuarão temporariamente na Rede Municipal de Ensino pelo período de um ano, ou enquanto persistir a necessidade que motivou a contratação.



As vagas poderão ser utilizadas para substituição de profissionais afastados ou licenciados, atuação em projetos de reforço ou até o ingresso de servidores efetivos, conforme as necessidades da administração municipal.



O contrato terá vigência de até 12 meses, podendo ser encerrado antes desse período caso cesse a necessidade temporária que justificou a contratação.



Seleção será por títulos e experiência



O Processo Seletivo Simplificado não prevê prova objetiva. A classificação dos candidatos será realizada por meio da avaliação de títulos acadêmicos e da experiência profissional comprovada.



Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Classe, a pontuação levará em conta a escolaridade, graduação na área da Educação, cursos de extensão e experiência profissional. A pontuação máxima será de 36 pontos.



No caso dos professores, serão considerados graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e experiência na função. A pontuação máxima será de 53 pontos.



Em caso de empate, terão prioridade os candidatos com maior tempo de experiência profissional e, posteriormente, os de maior idade.



Reserva de vagas



O edital prevê a reserva de 5% das vagas para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos, indígenas e quilombolas no momento da inscrição, seguindo os critérios estabelecidos pela legislação municipal.



Também há previsão de reserva de 5% das vagas destinadas às pessoas com deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a condição do candidato.



Cronograma



Segundo o cronograma divulgado pela Prefeitura, a lista preliminar de classificação será publicada em 29 de outubro. O período para apresentação de recursos será nos dias 3 e 4 de novembro, enquanto a divulgação da análise dos recursos e da classificação final está prevista para 18 de novembro de 2026.



Após a publicação do resultado final, as convocações serão divulgadas no site oficial da Prefeitura de Cotia. Os candidatos convocados terão prazo de 10 dias para apresentar a documentação necessária à contratação.